أردوغان يعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على بضعة منتجات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تركيا أجرت تخفيضات لضريبة القيمة المضافة على بضعة منتجات، من بينها منتجات الصحة العامة والمعدات الطبية، في إطار جهودها لمحاربة التضخم.

وقال: ”قررنا خفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات مثل المطهرات والصابون وورق التواليت والمناديل وحفاضات الأطفال من 18 بالمئة إلى 8 بالمئة.“

ودفع هبوط قيمة الليرة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة التضخم السنوي في تركيا إلى 54.4 بالمئة في فبراير/ شباط، وهو الأعلى في 20 عاما.

وكان البنك المركزي دشن سلسلة من إجراءات التيسير النقدي في أيلول/سبتمبر تحت ضغط من الرئيس أردوغان، وخفض سعر الفائدة.

وتسببت التخفيضات في دفع العوائد الحقيقية إلى منطقة سلبية للغاية مع تسارع معدل التضخم؛ ما تسبب في أزمة أدت إلى خسارة الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 5%.

ويلقي المحللون بالمسؤولية في تدهور الليرة على سياسات غير تقليدية لأردوغان تسعى لمحاربة التضخم باقتطاعات حادة لمعدلات الفائدة، بعكس ما تقدم عليه الدول عادة في ظروف مشابهة.

يشار إلى أن عام 2021 كان هو الأسوأ بالنسبة لليرة التركية، منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل حوالي عقدين.

ويعاني الاقتصاد التركي من ارتفاع معدل التضخم السنوي، حيث قفز في بداية الشهر الماضي أكثر مما كان متوقعا إلى 48.69% في كانون الثاني/يناير، ليسجل أعلى مستوياته منذ عقدين تقريبا، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، وانخفاض حاد في قيمة الليرة التركية في أواخر العام الماضي، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.