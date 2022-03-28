أمريكا.. حد أدنى للضرائب على الأكثر ثراء في موازنة 2023

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين، عن مشروع ميزانية للعام 2023 سيدفع بموجبه الأكثر ثراء في الولايات المتحدة حدًا أدنى للضريبة على دخلهم سنويًا.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه ”سيُطبّق هذا الحد الأدنى للضريبة فقط على أغنى 0,01% من الأُسر – التي في رصيدها أكثر من 100 مليون دولار – وسيأتي أكثر من نصف الإيرادات من أصحاب المليارات وحدهم“.

وأضاف البيان أن ”هذا سيضمن أنهم سيدفعون 20% على الأقلّ من دخلهم الإجمالي، خلال عام معين، كضريبة على الدخل“.

ويلبّي البند في مشروع الميزانية للعام 2023، طلب نواب الحزب الديموقراطي الذين دعوا إلى اتخاذ تدابير لزيادة الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراءً كوسيلة لمعالجة اللامساواة.

ونوقشت مقترحات مماثلة العام الماضي، خلال مفاوضات بشأن مشروع قانون ”إعادة البناء بشكل أفضل“ الذي اقترحه الرئيس بايدن، لتجديد الخدمات الاجتماعية في البلاد ومكافحة تغيّر المناخ، لكنه توقف بسبب الانقسامات بين الديموقراطيين في الكونغرس.

ويرفع مشروع الموازنة معدل الضريبة على الشركات إلى 28%، أي عكس قانون سُنّ خلال ولاية الجمهوري دونالد ترامب في العام 2017 والذي خفّضها إلى 21%.

وتابع البيت الأبيض في بيانه: ”بينما ازدادت أرباحهم، لم يزداد استثمارهم في اقتصادنا: لم تطل الإعفاءات الضريبية العمال أو المستهلكين“.

وأشار إلى أن المعدل الجديد ”لا يزال أدنى معدل ضرائب تواجهه الشركات منذ الحرب العالمية الثانية، باستثناء السنوات التي تلت التخفيض الضريبي لعام 2017“.

ودعمت واشنطن اتفاقًا تم التفاوض عليه تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من شأنه أن يضع حدًا أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات على مستوى العالم.

وقال البيت الأبيض إن مشروع الموازنة ”يتضمن إجراءات إضافية لضمان عدم تمكن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الولايات المتحدة من استخدام الملاذات الضريبية لخفض الحد الأدنى للضريبة العالمية“.

وكان الخبير الاقتصادي من جامعة ”بيركلي“ في كاليفورنيا، قال لصحيفة ”واشنطن بوست“ يوم السبت، إنه بناء على مقترح إدارة الرئيس بايدن، سيتعين على إيلون ماسك، رئيس شركة ”تيسلا“ وأغنى رجل في العالم، دفع 50 مليار دولار كضرائب إضافية، وعلى جيف بيزوس، مؤسس ”أمازون“، دفع حوالي 35 مليارا أخرى.