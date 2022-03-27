سعر عباد الشمس يفقد بوصلته بسبب حرب أوكرانيا

تنتج أوكرانيا وروسيا بمفردهما 80٪ من زيت عباد الشمس الذي يتم تسويقه على هذا الكوكب لكن الحرب تغذي الشكوك بشأن القدرات الإنتاجية القادمة وارتفاع الأسعار، كما يقول الصحفي لورانس جيرارد في صحيفة لوموند.

عندما تشرق شمس الربيع في السماء، تغرق بذور عباد الشمس في الأرض. في فرنسا بدأ المزارعون في الانشغال بزراعة الزهرة الصفراء الجميلة، التي خلدها فان جوخ. ساعتها من الصعب عند وضع واللمسات الأولى للزراعة أن نقول كيف ستبدو اللوحة النهائية.

لا يزال البعض يحاول تقدير حجم السجادة الذهبية التي ستُبسط هذا الصيف. يتوقع أرنو روسو، رئيس شركة Avril الفرنسية الرائدة في الزيوت النباتية والبروتينات، مساحة تتراوح بين 700000 و800000 هكتار، مقارنة بمساحة الحملات السابقة.

حتى لو قامت الأرض البور، المصرَّح لها من قبل الحكومة بزراعة عباد الشمس فلن تحرك معايير الأسعار كثيرًا. إنه شبه استقرار في عالم غير مستقر. منذ غزو الجيوش الروسية لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير بقيادة فلاديمير بوتين لا تزال درجات الحرارة ترتفع في الأسواق الزراعية، التي كانت بالفعل محمومة بسبب التكهنات المرتبطة بالانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد وبعض التقلبات المناخية.

سلطت أضواء وسائل الإعلام أضواءها على عباد الشمس. تبيع أوكرانيا وحدها أكثر من نصف زيت عباد الشمس الذي يتم تسويقه على هذا الكوكب. بإضافة روسيا يصل التدفق إلى 80٪. نتيجة لذلك فقَدَ مسارُ عباد الشمس بوصلته. ”عباد الشمس الذي أنتجته منطقة سان نازير Saint-Nazaireبفرنسا، حصاد 2021، يتم تداوله بسعر 1010 يورو للطن. هذا ارتفاع تاريخي. مقارنة بـ 550 يورو للطن قبل عام، و350 يورو للطن في عام 2019، قال آرثر بورتييه، من شركة أغريتيل Agritel.

هذا الأخير هو نفسه مزارع ، وهو على وشك أن يزرع عباد الشمس لأول مرة. وقد اتصلت به شركات مستعدة لتوقيع عقود للحصاد القادم بسعر 800 يورو للطن. لكنه رفض لعدم معرفة مردوده. ويضيف: ”ولكن، نظرًا للأسعار، ولأن إنتاج عباد الشمس غير مكلف، فلا توجد مخاطر“. الزهرة الصفراء، في الواقع، لها طعم جيد لكونها شرهة في المدخلات. إنها ورقة رابحة عندما يرتفع سعر الأسمدة التي تعتمد على الغاز الروسي.

القلق القائم هو شهية الطيور التي تنجذب بسهولة إلى البذور. لقد صقل جوليان مورا، وهو مزارع من منطقة لاند Landes، هجومه المضاد قائلا: يمكن تركيب بالونات معدنية منفوخة بالهيليوم، وتوزيع الذرة حول قطعة الأرض، وأجهزة تخويف الطيور… وتستمر المواجهة لعدة شهور. لكن في أوكرانيا تظل قضية زراعة عباد الشمس ذات طبيعة مختلفة تمامًا. إذ كيف، في بلد في حالة حرب، ضمان البذر ومراقبة المحاصيل؟ لا أحد يستطيع اليوم أن يُخمّن تنبؤات الحصاد.

هناك شكوك كثيرة تغذي ارتفاع الأسعار، وسعر البذور وكذلك الزيت. خاصة وأن المصنّعين، مثل مصنعي شيبس غير الراغبين كثيرًا في تعديل الوصفات والتسميات، يأملون مع ذلك في ضمان إمداداتهم. أمّا المستهلكون، القلقون من ناحيتهم من التضخم، فحتى لو كان بإمكانهم اختيار زيت أو دهون أخرى، فإنهم يتسوّقون. وفقًا لشركة الأبحاث IRI فقد قفزت المبيعات بنسبة 58 ٪ في الأسبوع الثاني من شهر مارس. زيت عباد الشمس في حالة دوران عالية على رفوف المتاجر.