لكبح الغلاء.. الكويت تعتزم وقف تصدير الدجاج المجمد

أعلن وزير التجارة الكويتي فهد الشريعان، بأن بلاده تعتزم وقف تصدير الدجاج المجمد للمحافظة على الأسعار.

وقال الشريعان في تصريحات نقلتها وكالة ”رويترز“، ”الدجاج المجمد سيكون فيه قرار قريب يصدر بإذن الله بمنع التصدير، سواء المحلي أو المستورد لمنع إعادة تصديره“.

ولفت إلى أن الهدف من القرار هو ”المحافظة على ثبات الأسعار وكبح جماح الغلاء“.

وأكد أن السلع التموينية، وكذلك المواد التي تستخدمها شركة المطاحن الكويتية ”كلها مؤمنة“، مشيرا إلى أن بلاده لم تكن تستورد هذه المواد من أوكرانيا أو روسيا.

والأحد الماضي، كان قد أعلن وزير التجارة الكويتي، بأن بلاده أوقفت تصدير الزيوت النباتية وكل أنواع الحبوب لمدة 3 أشهر، وذلك لشح المعروض الناجم عن الأزمة الأوكرانية الروسية.

ولفت الوزير الكويتي في تصريحات نقلتها ”سكاي نيوز عربية“ على هامش ملتقى الكويت الاستثماري، إلى أن المخزون الإستراتيجي في الكويت يكفي لمدة عام.

وأضاف الشريعان: ”يأتي حظر التصدير الكويتي للزيوت النباتية والحبوب في ظل حرص الحكومة على منع تصدير وإعادة تصدير عدد من السلع الأساسية والأولية التي يحتاجها السوق الكويتي في المرحلة الراهنة، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وبين أن تلك القرارات تأتي للحفاظ على توفر الإمدادات في السوق المحلية، لاسيما في ظل أزمة أوكرانيا التي دخلت يومها الخامس والعشرين، والتي تسببت باضطراب في سلاسل التوريد، بعدما حظرت كل من روسيا وأوكرانيا تصدير عدد كبير من الحبوب من بينها الذرة والشعير إلى جانب الزيوت النباتية، مما تسبب بموجة غلاء واسعة للأسعار.

وأشار المسؤول الكويتي إلى أنه أصدر قبل أيام قرارا وزاريا بمنع تصدير وإعادة تصدير الحديد والسكراب، الذي تحتاج إليه مصانع الحديد في الكويت في صناعة الحديد، خلال الفترة من 17 مارس وحتى 17 يونيو 2022.