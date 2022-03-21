بلومبيرغ: أبوظبي تستثمر ملياري دولار في مصر

ذكرت وكالة ”بلومبيرغ“، أن أحد الصناديق السيادية في أبوظبي، اتفق مع مصر على استثمار حوالي ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك مدرج في البلاد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة.

وقالت الوكالة، إن جزءا من الاتفاقية مع ”القابضة ADQ“ يتضمن شراء حوالي 18% من ”البنك التجاري الدولي“. مضيفة أنه ”إلى جانب حصة البنك التجاري الدولي، التي تضم حوالي نصف الصفقة الإجمالية، فسيتم شراء حصص في أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، بما في ذلك شركة (فوري للخدمات المصرفية) وتكنولوجيا الدفع ش.م.م“.

ووفقا لـ“بلومبيرغ“ لم يتسن الحصول على تعليق من ”القابضة ADQ“ بينما رفضت ”فوري“ التعليق.

وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذا التمويل سيكون موضع ترحيب بالنسبة لمصر، حيث يتعرض اقتصادها لضغوط متزايدة من جراء موجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكدت أن البنك المركزي المصري عقد اليوم الإثنين اجتماعا خاصا للسياسة، نتج عنه رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017، في حين تراجعت العملة بشكل حاد.

وكانت وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني، قد حذرت من أن الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى ”انخفاض تدفقات السياحة الوافدة إلى مصر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر“.

وأطلقت الإمارات العربية المتحدة و مصر منصة إستراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2019 للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول. تتم إدارتها من خلال صندوق الثروة السيادي المصري و“القابضة ADQ“.

وفي سياق آخر، تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم المحتمل الذي يمكن أن يشمل قرضًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على تلك المناقشات.

يذكر أن اشترى ”القابضة ADQ“، اشترت العام الماضي شركة أدوية مصرية من ”بوش هيلث“ (Bausch Health)، كما أنه مستثمر في سلسلة سوبر ماركت إماراتية تتوسع في مصر. كما وافقت ”الدار العقارية“، بدعم من شركة ”ألفا أبوظبي القابضة“، على شراء شركة تطوير عقارية مصرية تعرف باسم ”سوديك“.