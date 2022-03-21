السعودية توسع شبكة قطاراتها لمسافة طويلة تصل إلى الحدود الأردنية

فتحت الخطوط الحديدية السعودية، اليوم الاثنين، الحجز لأول مرة على محطة ركاب جديدة تقع بالقرب من الأردن، في أكبر توسع لشبكة النقل البرية الحديدية التي تربط أطراف المملكة المترامية.

وينطلق القطار من الرياض العاصمة في وسط المملكة، ليصل بعد قطع أربع محطات، إلى المحطة الجديدة في القريات الواقعة في منطقة الجوف شمال البلاد، والتي تبعد عن الأردن نحو 30 كيلومتراً فقط.

وسيقطع القطار بين محطة الرياض والقريات، مسافة 1215 كيلومتراً، وهي أطول مسافة لقطار ركاب في أكبر بلدان الخليج العربي.

ووصل القطار في الأيام الماضية إلى محطة القريات في رحلات تجريبية، قبل أن تفتح الشركة الحكومية الحجز للمسافرين اليوم الاثنين، على رحلات ستصل للمحطة الجديدة اعتباراً من الشهر المقبل.

والرحلة طويلة نسبياً، وتستغرق نحو 12 ساعة، لكنها ستكون بديلاً آمناً للسفر بالسيارات على طرق سريعة طالما شهدت حوادث دامية بسبب السرعات الكبيرة التي يلجأ لها السائقون لقطع المسافات الطويلة في البلاد المترامية.

وتلقت الشركة عبر منصاتها الإلكترونية الكثير من التساؤلات حول طريقة الحجز وأسعار التذاكر التي تبلغ نحو 275 ريالاً (نحو 73 دولاراً)، ما يعكس الإقبال الكبير على السفر بالقطارات من أبناء المناطق الشمالية نحو الرياض وبالعكس.

وتتحول مناطق شمال غرب المملكة، الملاصقة للحدود البرية والبحرية مع الأردن ومصر، لمركز رئيسي لمشاريع اقتصادية وسياحية وترفيهية عملاقة تبنيها المملكة في المنطقة ذات المناخ المعتدل المشابه لمناخ العقبة الأردنية وشرم الشيخ المصرية، وهما وجهتان سياحيتان عالميتان.

وسيدعم افتتاح المحطة الجديدة في الشمال، خطط الرياض في توفير شبكة نقل وخيارات متعددة بجانب المطارات للمنطقة التي تعول عليها المملكة بشكل كبير في خطة التنمية التي تعمل عليها وتستهدف تنويع مصادر الدخل وتوفير وظائف ومساكن وتحسين جودة الحياة في المملكة.

ولدى الرياض ثلاثة خطوط رئيسية للركاب، هي قطار الشمال الذي يصل الرياض بالقريات مروراً بكل من المجمعة والقصيم وحائل، وقطار الشرق الذي يربط العاصمة الرياض بالدمام من خلال الأحساء وبقيق، وقطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بمكة المكرمة مروراً بمدينة جدة.

وواجهت السعودية في إقامة شبكة خطوط حديدية صعوبات ترتبط بالطبيعة الصحراوية والتضاريس الجبلية والمساحات الشاسعة من الرمال المتحركة، والحاجة لسياج حماية على جانبي السكة لمنع دخول المواشي والحيوانات السائبة.