ارتفاع الذهب مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات على تراجع الأزمة الأوكرانية على الرغم من أن خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1925.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0316 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1925.80 دولار.

وارتفع البلاديوم 2.8% إلى 2561.25 دولار للأوقية. وكان البلاديوم ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلا 3440.76 دولار في السابع من مارس/ آذار مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للبلاديوم.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.04 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 1029.65 دولار.

ويوم الجمعة، اتجه الذهب لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ما يقرب من أربعة أشهر بعد أن تضرر الطلب على المعدن، وهو من أصول الملاذ الآمن، بفعل الآمال في إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وكذلك تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب في لمعاملات الفورية 0.7% إلى 1929.56 دولار للأوقية (الأونصة) متأثرا بارتفاع الدولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1929.30 دولار.

قفز الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى؛ ما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقال ديفيد جونز كبير محللي الأسواق لدى كابيتال دوت كوم ”رأينا على مدار الأيام العشرة الماضية انحسارا كبيرا في الزخم الناجم عن الغزو والفورة في المضاربة“ على الذهب.

وانخفض الذهب 2.8% الأسبوع الماضي، إذ تدعمت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع نطاقا بالتفاؤل حيال محادثات السلام؛ ما قلل من الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وأعلنت أنقرة الأحد أن موسكو وكييف حققتا تقدما في المفاوضات الهادفة الى وضع حدّ للغزو الروسي لأوكرانيا، وباتتا قريبتين من إبرام تفاهم.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ”بالطبع، هذا ليس أمرا يسهل تحقيقه بينما الحرب تتواصل والمدنيون يُقتلون، لكننا نريد أن نقول إن الزخم ما زال موجودا“.

من جانبه، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيكسي روسيا على القبول بمباحثات ”جدية“ لوضع حد للغزو الذي بدأته القوات الروسية في الـ24 من شباط/فبراير.

وسبق لتركيا أن أبدت استعدادها لاستضافة لقاء بين زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.