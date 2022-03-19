سريلانكا تلغي امتحانات مدرسية لملايين الطلاب بسبب نفاد أوراق الطباعة

ألغت جمهورية سريلانكا الامتحانات للملايين من طلاب المدارس؛ مع نفاد أوراق الطباعة في البلاد؛ بسبب شح العملات الصعبة في كولومبو لتمويل الواردات.

وقالت سلطات التعليم، إن الامتحانات الفصلية المقرر انطلاقها أساسا، الإثنين، على مدى أسبوع، أرجئت إلى أجل غير مسمى؛ بسبب نقص حاد في الأوراق، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية في سريلانكا منذ استقلالها عام 1948، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد أوضحت مديرية التعليم في المنطقة الغربية أنه ”لا يمكن لمديري المدارس إجراء الامتحانات؛ بسبب عدم القدرة على تأمين النقد الأجنبي لاستيراد الورق والحبر الضروريين للطباعة“.

وقالت مصادر رسمية: ”إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعطيل الامتحانات لنحو ثلثي تلاميذ البلاد البالغ عددهم 4,5 مليون تلميذ“.

وتُعد امتحانات الفصل الدراسي جزءا من عملية التقييم المستمر لتحديد إمكان ترفيع التلاميذ إلى الصف الأعلى.

وأدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن نقص احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية، إلى انخفاض مخزونات الغذاء والوقود والأدوية في البلاد.

وأعلنت الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعاني من ضائقة مالية ويبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، هذا الأسبوع، أنها ستسعى إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لحل أزمة الديون الخارجية المتفاقمة ودعم الاحتياطيات الخارجية.

وأكد صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أنه يدرس طلب الرئيس غوتابايا راجاباكسا المفاجئ، الأربعاء؛ لمناقشة خطة إنقاذ.

ويستحق ما يقرب من 6,9 مليار دولار من ديون كولومبو، هذا العام، لكن احتياطيات سريلانكا من العملات الأجنبية استقرت عند حوالي 2,3 مليار دولار في نهاية شباط/فبراير.

وتشكلت طوابير طويلة في كل أنحاء البلاد لشراء الحاجات الأساسية والوقود مع فرض الحكومة فترات تقنين في التيار الكهربائي وتحديد حصص شراء لمسحوق الحليب والسكر والعدس والأرز.

وكانت سريلانكا قد طلبت، في وقت سابق هذا العام من الصين، أحد دائنيها الرئيسيين، المساعدة في تأجيل سداد الديون، لكن لم يكن هناك رد رسمي حتى الآن من بكين.

وفي سياق آخر، صرح وزير الأمن العام في سريلانكا سارات ويراسيكيرا، في وقت سابق، أن بلاده ستحظر ارتداء البرقع تماما وتغلق أكثر من ألف مدرسة إسلامية، في أحدث الإجراءات التي تستهدف المسلمين.

وأضاف أنه وقّع قرارا للحصول على موافقة الحكومة على حظر الغطاء الكامل للوجه الذي ترتديه بعض المسلمات؛ وذلك لدواعي ”الأمن القومي“.

ومضى يقول: ”منذ سنوات مضت لم تكن النساء والبنات ترتدي البرقع.. هو علامة على التطرف الديني الذي حدث أخيرا.. سوف نحظره قطعا“.

وتم حظر البرقع مؤقتا في سريلانكا عام 2019، بعد تفجير كنائس وفنادق؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا.