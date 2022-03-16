ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية.. وبورصة السعودية توقف خسائرها

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة السعودية بعد تراجعه لخمس جلسات متتالية.

وارتفعت أسعار النفط، وهي عامل محفز رئيس لأسواق المال في الخليج، بأكثر من دولار للبرميل بعد تراجعها في حين ما زال غزو روسيا لأوكرانيا يثير اضطرابات في التعاملات، وكانت محادثات وقف إطلاق النار أحدث محفز للأسواق.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أي بنسبة واحد بالمئة إلى 100.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0503 بتوقيت غرينتش.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مسجلة بثت في وقت سابق اليوم، إن محادثات السلام تبدو أكثر واقعية لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت.

وصعد المؤشر السعودي 0.6 بالمئة، وقفز سهم موبايلي بنسبة عشرة بالمئة.

قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية، اليوم الأربعاء، إن مجموعة الاتصالات الإماراتية قدمت عرضا لزيادة حصتها في الشركة السعودية إلى 50 بالمئة زائد سهم.

وزاد سهم مجموعة إي أند آمب التي كانت تعرف باسم اتصالات بأكثر من واحد بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم سلامة للتأمين بنسبة أربعة بالمئة، وأملاك للتمويل بنسبة اثنين بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

ونزل مؤشر البورصة القطرية 0.4 بالمئة مع هبوط سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 5.1 بالمئة.