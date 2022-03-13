الكويت تعلن اجتذاب "صناديق غربية" منسحبة من روسيا

قال وزير التجارة الكويتي فهد الشريعان لتلفزيون سي.إن.بي.سي العربية، اليوم الأحد، إن الصناديق الغربية التي انسحبت من السوق الروسية توجهت إلى أسواق أخرى من بينها السوق الكويتية، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

ولم يدل الوزير بأي تفاصيل أخرى.

وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، ومنها حظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الماضية، إن الدول الصناعية السبع الكبرى ستلغي وضع ”الدولة الأولى بالرعاية“ الممنوح لروسيا.

وأعلن بايدن فرض حظر أمريكي على المأكولات البحرية والفودكا والألماس الروسي في أحدث خطوات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وقال بايدن إن هذه الخطوة ستسدد ”ضربة ساحقة أخرى“ لروسيا مع مواصلة عدوانها في أوكرانيا، مضيفا أن الرئيس فلاديمير بوتين ”معتد“ وعليه أن ”يدفع الثمن“، بحسب ”رويترز“.