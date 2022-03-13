الكويت تعلن اجتذاب "صناديق غربية" منسحبة من روسيا

قال وزير التجارة الكويتي فهد الشريعان لتلفزيون سي.إن.بي.سي العربية، اليوم الأحد، إن الصناديق الغربية التي انسحبت من السوق الروسية توجهت إلى أسواق أخرى من بينها السوق الكويتية، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ للأنباء.
ولم يدل الوزير بأي تفاصيل أخرى.
وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، ومنها حظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الماضية، إن الدول الصناعية السبع الكبرى ستلغي وضع ”الدولة الأولى بالرعاية“ الممنوح لروسيا.
وأعلن بايدن فرض حظر أمريكي على المأكولات البحرية والفودكا والألماس الروسي في أحدث خطوات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
وقال بايدن إن هذه الخطوة ستسدد ”ضربة ساحقة أخرى“ لروسيا مع مواصلة عدوانها في أوكرانيا، مضيفا أن الرئيس فلاديمير بوتين ”معتد“ وعليه أن ”يدفع الثمن“، بحسب ”رويترز“.
وأضاف أيضا أن الولايات المتحدة ستضيف أسماء جديدة إلى قائمة النخبة الروسية الخاضعة لعقوبات وستحظر تصدير السلع الكمالية إلى روسيا.
وذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستلغي وضع ”العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة“ مع روسيا كذلك.
من جهتها، قالت مجموعة السبع في بيان: ”ما زلنا مصممين على عزل روسيا بشكل أكبر عن اقتصاداتنا والنظام المالي الدولي“.
وشكلت التجارة نحو 46 في المئة من الاقتصاد الروسي في عام 2020، ويرتبط الكثير منها بصادرات الطاقة التي تعتمد عليها الدول الأوروبية في التدفئة والكهرباء، ما يجعل من غير الواضح مدى عمق تأثير هذه التحركات على الاقتصاد الروسي.
وأضاف بايدن أن ”هذه هي أحدث خطوات نتخذها ولكنها ليست آخر الخطوات التي نتخذها“.
وحذر بايدن من أن روسيا ستدفع ”ثمنا باهظا“ إذا استخدم الجيش الروسي أسلحة كيماوية ضد أوكرانيا.
وأبدت الولايات المتحدة مخاوفها من أن تمهد روسيا الطريق لهجوم بالأسلحة الكيماوية دون أن تدعم ذلك بأدلة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه إذا كانت روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا ”فسيكون ذلك جريمة حرب“.
وقال البيت الأبيض في بيان منفصل إن بايدن سيحظر الاستثمارات الأمريكية في روسيا خارج قطاع الطاقة وإن دول مجموعة السبع ستتحرك لمنع روسيا من الحصول على أموال من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.