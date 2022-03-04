البحرين توقع 6 اتفاقات مع أمريكا.. شملت قطاعي الصناعة وعلوم الفضاء

وقعت البحرين ستة اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، شملت قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم الفضاء وتكنولوجيا المعلومات.

ووقعت الاتفاقيات خلال زيارة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لواشنطن، بحسب وكالة ”رويترز“.

وضمت الاتفاقيات شراكة بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالبحرين وشركة مايكروسوفت، واتفاقية أخرى مع شركة سيسكو بخصوص البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا)، أن الأمير سلمان بن حمد التقى دانيل بينتو، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات لبنك جي بي مورغان، في واشنطن.

وبحسب الوكالة، حيث أشار ولي العهد البحريني إلى ”الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات المالية والمصرفية في رفد الاقتصاد ودفع عجلة التنمية“، منوها ”بأهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والدفع بمسارات العمل الثنائي نحو أفق أرحب بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين“.

كما أكد على ”العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تتسم به من تطور مستمر في مختلف المجالات“.

ولفت إلى ”أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في القطاع المالي والمصرفي بما يسهم في نمو اقتصاد البلدين“.