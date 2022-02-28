الكرملين: الواقع الاقتصادي لروسيا تغير‎‎

قال الكرملين، الإثنين، إن الواقع الاقتصادي لروسيا قد تغير، لكنه لا يرى أي سبب للشك في كفاءة ومصداقية البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 20% في إطار سعيه لحماية الاقتصاد من العقوبات الغربية غير المسبوقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بالعديد من المسؤولين خلال اليوم، بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وقال إن لدى روسيا خطة للرد على العقوبات، وإنها تنفذها الآن.

وتراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، مع فرض الدول الغربية عقوبات جديدة صارمة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، بينما أجج ارتفاع أسعار النفط المخاوف من حدوث تضخم مفرط.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1 % وداكس الألماني 2 % وفاينانشال تايمز البريطاني 0.9 %.

وقفزت أسعار النفط الخام نحو 5 %، بينما انخفض الروبل الروسي بنحو 30 % إلى مستوى قياسي منخفض، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات تشمل عزل البنوك الروسية الكبرى عن نظام المدفوعات العالمي ”سويفت“.

وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية الأكثر انكشافا على روسيا، ومنها رايفايزن النمساوي، ويونيكريديت وسوسيته جنرال ما بين 6.3 % و15.8 %، في حين انخفض مؤشر البنوك في منطقة اليورو الأوسع 5.2 %.

وتراجع سهم شركة ”بي.بي“ كبرى شركات الطاقة المدرجة في لندن، 4.1 % بعد أن أعلنت الشركة، وهي أكبر مستثمر أجنبي في روسيا، التخارج من شركة النفط الحكومية الروسية روسنفت بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار.

كما هبط سهم شركة رينو الفرنسية، التي تمتلك حصة غالبة في شركة صناعة السيارات الروسية أفتوفاز 6.9 %.

وأعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، أنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ لمنع أي كيانات بريطانية من إجراء معاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في روسيا.