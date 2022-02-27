صادرات الإمارات غير النفطية تقفز خلال 2021 بنسبة 27%

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، أن صادرات بلاده غير النفطية شهدت قفزة نوعية خلال العام الماضي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، قائلًا: ”ضمن تطورات الدولة الاقتصادية حققت تجارتنا الخارجية غير النفطية في 2021 قفزة بنسبة 27 % عن السنة التي قبلها و11 % عن 2019، حيث بلغت 1.9 تريليون درهم“.

وأضاف: ”انطلاقتنا بعد كوفيد قوية، ونمونا الاقتصادي تصاعدي، وابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة، والقادم أجمل بإذن الله“.

وأظهر مسح نشرت نتائجه في ديسمبر من العام الماضي، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل نموه للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتجاوز معدل النمو ما تحقق في الشهر الماضي ليسجل أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين.

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل موسميا إلى 55.9 شهر نوفمبر 2021 من 55.7 في أكتوبر/ تشرين الأول، الذي كان أعلى وتيرة منذ يونيو/ حزيران 2019 بفضل استضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي.

وبحسب ما ذكرته رويترز وقتها، يمثل استمرار التحسن على صعيد الأعمال تحولا عن العام الماضي الذي سجل فيه المؤشر نموا في أربعة أشهر فحسب، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 على السياحة والطيران والقطاعات الأخرى في اقتصاد الإمارات.

وقالت آي.إتش.إس في تقريرها عن المؤشر: ”كان النمو الملحوظ في الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة داعما للتحسن في منتصف الربع الأخير“.

وأضافت: ”ارتفعت مؤشرات المعيارين إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2019. إذ أبرزت الشركات زيادة كبيرة في الطلب مع إعادة فتح البلاد أمام حركة السياحة والاستفادة من معرض إكسبو 2020. كما زادت مبيعات التصدير رغم أن وتيرة هذا النمو كانت أبطأ كثيرا من حجم الأعمال الجديدة الإجمالي“.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.6 في نوفمبر/ تشرين الثاني من 61.1 في أكتوبر/ تشرين الأول. وتسارعت _أيضا_ وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.

ورغم ذلك استقر المؤشر الفرعي للتوظيف دون تغيير يذكر، وتراجعت التوقعات للإنتاج في المستقبل.