أسعار القمح والذرة الأمريكية ترتفع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

ارتفعت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأمريكية بأعلى مستوى تداول يومي اليوم الخميس، في حين سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى منذ 2012 بعد هجوم القوات الروسية على أوكرانيا؛ ما أثار مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية.

وزادت أسعار القمح لثالث يوم على التوالي لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام، في حين قفزت أسعار الذرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو/ أيار في مجلس شيكاغو للتجارة 5.7% إلى نحو 9.34 دولار للبوشل، وهو أعلى سعر منذ يوليو/ تموز 2021.

وارتفعت الذرة 5.1% إلى 7.16 دولار للبوشل مسجلة أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو/ حزيران الماضي.

وزادت عقود فول الصويا لشهر مايو/ أيار 4.2% إلى 17.41 دولار للبوشل مسجلة ارتفاعا لسادس جلسة على التوالي.

وبلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2021 عند 17.56 دولار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.

بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، حالة الطوارئ في عموم البلاد، داعيا المواطنين إلى الاختباء في الملاجئ والتزام منازلهم.

وقال زيلينسكي ”أجريت محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبدأت الولايات المتحدة بحشد الدعم الدولي. المطلوب منا هو الهدوء، إذا أمكن، ابقوا في المنزل. نحن نعمل. قطاع الأمن والدفاع بأكمله في أوكرانيا يعمل. ونحن مستعدون لأي شيء، وسنهزم الجميع“.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم بإنشاء ”تحالف مناهض لبوتين“ بهدف إجبار روسيا على السلام، ردا على بدء موسكو عملية عسكرية ضد بلاده.