الليرة التركية تنخفض 2.6% مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا

تراجعت الليرة التركية 2.6% مقابل الدولار، اليوم الخميس، وهو أقل مستوياتها منذ شهرين، بعد إطلاق القوات الروسية صواريخ على عدة مدن في أوكرانيا وإنزالها قوات على ساحلها.

وسجلت الليرة 14.1990 مقابل الدولار في الساعة 0726 بتوقيت غرينتش بعد استقرارها على نطاق واسع في الشهر الماضي، وتراجعت عن مستوى الإغلاق أمس الأربعاء الذي سجل 13.8350 مقابل الدولار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.

وقال فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقًا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش ”اتخذت قرار شن عملية عسكرية“.

وأكد أنه لا يريد ”احتلال“ أوكرانيا بل ”نزع سلاحها“.

ولم يعط بوتين أي تفاصيل عن حجم العملية وإن كانت ستقتصر على شرق أوكرانيا أو ستكون أوسع.

وهبطت الليرة التركية بما يصل إلى 1.5% مقابل الدولار الأمريكي أثناء تعاملات الثلاثاء، لتقترب من أضعف مستوى لها هذا العام، بعد أن صعّدت روسيا التوتر في شرق أوكرانيا؛ وهو ما يشكل مصدر خطر على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا.

وتراجعت الليرة إلى 13.9025، في أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل يناير/كانون الثاني، قبل أن تقلص خسائرها إلى 1.26% عند 13.8528 بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

ويعاني الاقتصاد التركي من ارتفاع معدل التضخم السنوي، حيث قفز في بداية الشهر الجاري أكثر مما كان متوقعا إلى 48.69% في كانون الثاني/يناير، ليسجل أعلى مستوياته منذ عقدين تقريبا، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة وانخفاض حاد في قيمة الليرة التركية في أواخر العام الماضي، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن ”مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 11.1% على أساس شهري“، وذلك مقارنة بتوقعات في استطلاع لـ“رويترز“ عند 9.8% وتوقعات سنوية عند 46.7%.

وكان البنك المركزي دشن سلسلة من إجراءات التيسير النقدي في أيلول/سبتمبر تحت ضغط من الرئيس أردوغان، وخفض سعر الفائدة.

وتسببت التخفيضات في دفع العوائد الحقيقية إلى منطقة سلبية للغاية مع تسارع معدل التضخم؛ ما تسبب في أزمة أدت إلى خسارة الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 5%.