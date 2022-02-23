الصيادون المحتجون في باكستان يغلقون ميناء كراتشي

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن مجموعة من الصيادين حاصروا ميناء كراتشي، أكثر الموانئ الباكستانية ازدحاما، واستخدموا سفن الصيد لسد الممر الرئيسي؛ لوقف جميع عمليات الشحن من الميناء وإليه.

ويتعامل ميناء كراتشي مع معظم تجارة باكستان في السلع والمركبات. وقالت الحكومة، اليوم الأربعاء، إنها تتفاوض مع المحتجين.

وقال محمود مولوي مستشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للشؤون البحرية لـ“رويترز“: ”آمل أن تُستأنف المحادثات لحل الأزمة مساء اليوم الأربعاء“.

وأضاف أن جولة سابقة من المحادثات فشلت أمس الثلاثاء.

وما زال العمل في ميناء قاسم، الذي تمر عبره معظم حركة النقل بالحاويات، ويقع إلى الشرق من ميناء كراتشي، يسير بشكل طبيعي. لكن مجتمع الأعمال يخشى حدوث خسائر.

وقال محمد إدريس رئيس غرفة التجارة والصناعة في كراتشي في بيان: ”إذا استمر هذا (الحصار) فإن هناك مخاوف من عودة بعض السفن إلى المياه الدولية“.