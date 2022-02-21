مسؤول: الإمارات أكبر مركز تجاري للألماس الخام في 2021

قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، الذي تتبعه بورصة دبي للألماس، اليوم الإثنين، إن الإمارات أصبحت في عام 2021 أكبر مركز تجاري للألماس الخام في العالم، متجاوزة بلجيكا، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضاف أحمد بن سليم، أنه جرى تداول ما تفوق قيمته 22.8 مليار دولار من الألماس الخام عبر الدولة الخليجية في عام 2021، مضيفا أن قطاع الألماس المصقول يواصل النمو.

ومنذ عام 2015، نمت تجارة الألماس الخام في الإمارات بنسبة 76 بالمئة.

وذكر بيان صادر عن مكتب بن سليم أن إجمالي تجارة الألماس في الإمارات نما 83 بالمئة بين عامي 2020 و2021.

ولمركز دبي للسلع المتعددة في الوقت الحالي، مكتب تمثيلي في بورصة الألماس الإسرائيلية في تل أبيب، وبالمثل لبورصة الألماس الإسرائيلية مكتب تمثيلي في بورصة دبي للألماس.

وطورت دبي، التي يوجد فيها أكثر المطارات اكتظاظا في العالم، صناعة الألماس بالاستفادة من قربها من أفريقيا، حيث يتم استخراج الكثير من قطع الألماس، ومن قربها من الهند، حيث يتم صقل 90 بالمئة من الألماس في العالم.

وبسبب بروز دولة الإمارات كواحدة من أكبر مراكز تجارة الألماس في العالم، باتت إمارة دبي على وجه الخصوص تجتذب السياح من جميع أنحاء المعمورة لزيارتها وشراء هذه الكنوز الصغيرة البراقة.

وبالنسبة للسيدات الثريات اللواتي يعشقن بريق الألماس، تعد دبي اختيارا ممتازا يمكنهن فيه شراء الألماس عالي الجودة وبسعر أرخص بنسبة تصل إلى 50 بالمئة من أي مكان آخر بالعالم.

ولا يخضع الألماس والمعادن الثمينة في الإمارات لقانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة.

كما أن موقع الإمارات الاستراتيجي يسهل نقل الألماس من دول أفريقيا المصدرة له، ما يعني تخفيف تكاليف نقله، بحسب تقرير نشره موقع “ الخليج أون لاين“ الإلكتروني نهاية العام الماضي.

وفي السنوات الأخيرة تحولت دبي إلى ثاني أكبر مركز لتجارة الألماس حول العالم، حيث نمت تجارة الألماس في المدينة الخليجية من 3.5 مليار دولار في عام 2003 إلى 17.5 مليار دولار في عام 2020.

ووفقا لصحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية، فإن ثمة متغيرَين حدثا العام الماضي وتضافرا معا ليجعلا دبي مهيأة لانتزاع الهيمنة على تجارة الألماس العالمية، وهما تفشي جائحة كورونا وإبرام اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.