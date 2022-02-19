مسؤول مصري يعلق على إعلان إثيوبيا بدء توليد الكهرباء من سد النهضة

علق الدكتور هشام بخيت، أستاذ مصادر المياه في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو فريق التفاوض المصري في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، على الأنباء المتواترة من أديس أبابا بشأن بدء عملية إنتاج الكهرباء من السد غدا الأحد.

وقال الدكتور بخيت، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”تلك الخطوة تندرج تحت إطار التصرفات الأحادية التي دأبت عليها أديس أبابا“.

وحول تأثير تلك الخطوة على سقف المطالب المصرية خلال العملية التفاوضية مستقبلا، شدد بخيت على أن ”المطالب المصرية واحدة مهما حدث على الأرض“، مضيفا: ”مطالب مصر ثابتة، والإعلان الإثيوبي بشأن توليد الكهرباء يؤكد ما أشارت له مصر مؤخرا في أكثر من مناسبة بشأن إصرار إثيوبيا على التحركات الأحادية“.

وكان مسؤولان حكوميان في إثيوبيا أعلنا، اليوم السبت، بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة على نهر النيل، اعتباراً من الأحد.

وحسبما قال مسؤول في الحكومة الإثيوبية لـ“فرانس برس“، فإن عملية توليد الكهرباء من سد النهضة، الذي تدور بشأنه خلافات بين إثيوبيا والسودان ومصر، ستبدأ يوم الأحد، في حين أكد مسؤول آخر هذه المعلومات.

من جانبه، قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام إنه وفقا لاتفاق 2015 الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا (اتفاق المبادئ الموقع في الخرطوم)، فإن القاهرة ”باركت التنمية في إثيوبيا وعلى رأس ذلك توليد الكهرباء من السد، وعلى هذا الأساس فإن الخطوة المعلن عنها من جانب أديس أبابا، اليوم السبت، قد وافقت مصر عليها سابقا، ولكن في إطار ضمانات محددة“.

وأكد الوزير المصري السابق، في تصريحات لـ“ إرم نيوز“، أن ”إثيوبيا تتلاعب بالمسميات الخاصة بعملية الملء والتشغيل، هي تقول إن هناك ملئا أول وثانيا وثالثا، وحقيقة هي لم تملأ سوى 8 مليارات متر مكعب“.

واعتبر أن ”جميع التصريحات الإثيوبية المنافية للواقع هدفها تحقيق مكاسب داخلية في الشارع الإثيوبي“.

ورأى علام أن ”أديس أبابا أخطأت عندما شرعت في ملء خزان السد قبل عامين دون فائدة عملية، ما أدى إلى فقدان كميات كبيرة من المياه في التسرب والتبخر“.

وأضاف أن ”الاتفاق القانوني الذي تطالب به مصر والسودان لقواعد الملء والتشغيل سوف يضمن الحفاظ على المياه، ويؤكد عدم الإضرار بالجميع“.