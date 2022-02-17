وكالة أمريكية تقدم منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم مشاريع فلسطينية‎‎

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الخميس، عن تقديم منحة مالية قيمتها 40 مليون دولار، لمساعدة شركات فلسطينية صغيرة ومتوسطة الحجم وناشئة، من أجل التعافي والانتعاش من آثار جائحة كورونا.

وقال بيان للوكالة بعد الإعلان عن المساعدة الجديدة خلال اجتماع في رام الله، شاركت فيه رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الوكالة تهدف إلى تقديم الدعم لأكثر من 100 شركة فلسطينية خلال العام الأول من المشروع الذي يمتد حتى العام 2025.

وأضاف البيان، أن ”هذا المشروع (سمارت‭‬‬) جزء من استثمار أكبر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتحسين حياة الفلسطينيين، وتهيئة الظروف لحل دولتين قابل للحياة“.

وعادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى تقديم مساعدات مالية للفلسطينيين بعد وقفها من قبل الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب.

وسبق للوكالة أن قدمت للفلسطينيين مساعدات في مجال البنية التحتية، إضافة إلى بناء المدارس، ومساعدة القطاع الخاص، عبر تمويل عدد من مشاريع المؤسسات والجمعيات في مجالات الزراعة والصناعة، وغيرها.

وقالت بيلوسي في كلمة خلال الاجتماع: ”أشكر الوكالة الأمريكية للتنمية التي جعلت تقديم هذه المساعدات للشعب الفلسطيني ممكنة“.

وأضافت: ”هذه مبادرة ذكية للمساعدة بمواجهة آثار جائحة كورونا“.

وأوضحت الوكالة، أنها ”قدمت أكثر من 110 ملايين دولار من المساعدات التنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة“.

وأعادت بيلوسي تأكيد موقف الإدارة الأمريكية الحالية، والرئيس جو بايدن الداعم لحل الدولتين، لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت ألير جروبس، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وغزة: ”نحن ملتزمون بتحسين حياة الفلسطينيين ومساعدتهم على تأمين مستقبل مزدهر“.

وأضافت خلال الاجتماع: ”نتيجة لجائحة كورونا، تأثرت الشركات الفلسطينية بشكل سلبي، حيث انخفضت عملياتها الإنتاجية والخدمات المقدمة بنسبة 93 %، كما سجلت مبيعاتها انخفاضًا بنسبة 50 % على الأقل“.

وعانت العديد من القطاعات والمجالات المهنية في مختلف الأراضي الفلسطينية من تأثيرات تفشي وباء كورونا ومتحوراته في الأوساط الفلسطينية، وسط محاولات رسمية لكبح جماح الفيروس، وتشجيع الناس على تلقي اللقاحات، وإجراء الفحوصات باستمرار للتأكد من خلوهم من الفيروس، وتفعيل منظومة الرقابة الصحية المطلوبة.