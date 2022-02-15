أردوغان يدعو رجال أعمال إماراتيين للاستثمار في تركيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقاء مع رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص الإماراتي في أبوظبي، يوم الثلاثاء، للاستثمار في بلده.

وبدأ أردوغان، أمس الإثنين، أول زيارة له إلى الإمارات منذ نحو تسعة أعوام، بعد عودة الدفء للعلاقات بين البلدين.

وقال أردوغان خلال اللقاء الذي عقد في ثاني أيام زيارته للإمارات: ”بصفتكم ممثلين رئيسيين للقطاع الخاص في دولة الإمارات، أنا متأكد من أنكم تدركون تماما فوائد إقامة شراكات تجارية واستثمارية مع تركيا“.

وأضاف: ”الإرادة التي يبديها رجال الدولة مهمة جدا لعلاقات تركيا والإمارات للوصول إلى المستوى الذي تستحقه، لكن أنتم من تعرفون إمكانات البلدين، لا سيما في التجارة والاستثمارات“.

واعتبر أن ”تركيا لديها تشريعات جذابة فيما يتعلق بفرص إنشاء أعمال تجارية“، مشيرا إلى ”تحسن البنية التحتية وقطاع النقل فيها“.

وتابع: ”هناك إرادة جماعية قوية لتطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات“، مؤكدا أن ”علاقاتنا الاقتصادية والعلاقات الثنائية لها تاريخ عميق الجذور وبنية تحتية متينة“.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية وتركية، أمس الإثنين، أن البلدين وقعا 13 اتفاقية في مجالات عدة، بينها الاستثمار والإعلام والاتصالات، والصناعة الدفاعية، والشحن البري والبحري، والزراعة، والتكنولوجيا، والصحة وغيرها.

ويرغب أردوغان في جذب استثمارات جديدة لبلاده التي تعاني من مستوى تضخم قياسي هو الأعلى منذ 2002.

وخلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لتركيا، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، جرى تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، في خطوة أتت غداة تسجيل الليرة التركية انخفاضا كبيرا أمام الدولار.

وبلغت قيمة التجارة بين تركيا والإمارات في النصف الأول من عام 2021، أكثر من سبعة مليارات دولار، بنمو بلغ 100% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وتأتي تركيا في المرتبة الـ11 بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، في حين تعد الإمارات الشريك التجاري الـ12 لتركيا عالميا، والشريك التجاري الأكبر لتركيا على مستوى منطقة الخليج.

وثمة ما يقارب 400 شركة في تركيا مؤسسة برأس مال إماراتي، ويعتبر قطاع العقارات على رأس قائمة الاستثمارات الإماراتية في هذا البلد، إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاع المصارف، وتشغيل الموانئ والقطاع السياحي.