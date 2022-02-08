الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوع مع توترات سياسية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا والتي أبقت المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة مدعوما قرب أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة.

في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المهمة للجدول الزمني لتقليل إجراءات التحفيز لدى المجلس الاحتياطي الاتحادي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1819.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ06:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الـ26 من كانون الثاني/ يناير أمس الاثنين. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1820.40 دولار.

وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى ديليفكس، إن التوترات السياسية المحيطة بروسيا وأوكرانيا تدفع أسعار الذهب للارتفاع. والمستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة يوم الخميس.

وأضافت أن التضخم في كانون الثاني/ يناير من المتوقع أن يرتفع عن مستوياته في كانون الأول/ ديسمبر.

وبلغت أسعار الذهب، الاثنين، أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ ساعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من أثر زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير إيجابي للوظائف، في حين تدعم الإقبال على المعدن أيضا بانخفاض الأسهم، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذى لا يدر عائدا.

كما ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، إذ بلغ خام ”برنت“ أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.4 % إلى 91.98 دولار للبرميل بعد انخفاضه إلى مستوى 91.35 دولار في وقت سابق من الجلسة التي كان قد ارتفع فيها أيضا إلى 92.73 دولار.

ومما حد من مكاسب الذهب هو صعود الدولار، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام قريبة من أعلى مستوياتها منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2019، التي سجلتها يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر كانون الثاني/يناير يوم الخميس، وقد تتعزز خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة، إذا جاءت البيانات قوية، وذلك بعد أن أظهر تقرير التوظيف في الولايات المتحدة أن الوظائف غير الزراعية قفزت 467 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2 % إلى 22.74 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1023.52 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 2301.19 دولار.