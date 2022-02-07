اتفاقية بين واشنطن وطوكيو تزيل رسوما فرضها ترامب على الصلب الياباني

أعلنت الولايات المتحدة واليابان الاثنين عن اتفاق لإزالة رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من على نحو 1.25 مليون طن متري من واردات الصلب اليابانية سنويا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق الجديد، الذي يستثني الألمنيوم بناء على طلب اليابان، سيدخل حيز التنفيذ في أول أبريل نيسان ويتطلب من اليابان اتخاذ ”خطوات ملموسة“ لمكافحة الطاقة الإنتاجية الفائضة في تصنيع الصلب، والتي تتركز إلى حد بعيد في الصين.

وجاء في بيان مشترك بين البلدين أن اليابان ستبدأ في غضون ستة أشهر في تنفيذ ”إجراءات محلية مناسبة، مثل مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وإجراءات الحماية أو غيرها من الإجراءات ذات التأثير المماثل على الأقل“، لتهيئة ظروف أفضل لسوق الصلب.

يدعو الاتفاق، شأنه شأن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الصلب والألمنيوم تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، إلى إنتاج الصلب المستورد من اليابان بالكامل في البلاد من أجل الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية، وهو معيار يُعرف باسم ”الصهر والصب“.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن الاتفاق ”سيعزز صناعة الصلب الأمريكية ويضمن بقاء القوة العاملة لديها قادرة على المنافسة، مع توفير المزيد من الوصول إلى الصلب الأرخص ومعالجة مصدر توتر كبير بين الولايات المتحدة واليابان، أحد أهم حلفائنا“.

وأعرب المسؤولون التنفيذيون في صناعة الصلب الأمريكي عن قلقهم من أن اتفاقيات من هذا القبيل من شأنها أن تطلق العنان لفيض من الواردات وتؤدي إلى انهيار أسعار الصلب في وقت يستثمرون فيه مليارات الدولارات في طاقة إنتاجية جديدة.

لكن الاتفاق الذي أُعلن يوم الاثنين يحد من الواردات اليابانية إلى نحو متوسط ​​عامين تقريبًا من 2018 و 2019 ، وهو مستوى تم تحديده إلى حد كبير بعد 25 في المائة من الرسوم الجمركية ”البند 232“ للأمن القومي التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

على عكس اتفاق الاتحاد الأوروبي ، لن يتم إضافة الاستثناءات السابقة لمنتجات الصلب من الرسوم الجمركية إلى حصة اليابان لمدة عامين. يجب تقديم أي استثناءات من خلال العملية العادية لوزارة التجارة ، وفقًا للإعلان الأمريكي.

كما لن تشارك اليابان في البداية في المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية عالمية لتثبيط التجارة في الصلب المصنوع من انبعاثات عالية الكربون – وهي مبادرة أخرى تهدف إلى مكافحة إنتاج الصلب الصيني كثيف الكربون. لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن اليابان ستجري مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن منهجيات قياس كثافة الكربون في إنتاج الصلب والألومنيوم.

تعتمد صناعة الصلب في اليابان أيضًا بشكل كبير على إنتاج أفران الصهر التي تعمل بالفحم، في حين أن أكثر من 70 في المائة من الفولاذ الأمريكي مصنوع من أفران القوس الكهربائي التي تنبعث منها كمية أقل من الكربون.