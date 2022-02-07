البحرين تتيح "إقامة ذهبية دائمة" لجذب المستثمرين والموهوبين‎‎

أعلنت البحرين يوم الإثنين، استحداثها نوعا جديدا من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ”مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق الإقامة الذهبية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي“.

وأضافت الوكالة أن ”الإقامة الذهبية ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم“.

وأشارت إلى أن هذا القرار ”جاء بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير الداخلية بشأن تفاصيل الإقامة الذهبية“.

من جانب آخر، رحب مجلس الوزراء -وفقا لوكالة ”بنا“- بـ“حصول مطار البحرين الدولي على تصنيف الخمس نجوم من شركة سكاي تراكس العالمية هيئة التقييم العالميّة، وذلك وفق الخدمات المباشرة المتعلقة بالمغادرين، والقادمين، والرحلات المحولة والتي تشمل مرافق المطار وخدمات العملاء، والأمن، والجوازات والمتاجر، ومرافق الخدمات، حيث هنأ المجلس وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مطار البحرين بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهود المبذولة“.

وتحرص مملكة البحرين على خلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال.

ويأتي إعلان البحرين عن ”الإقامة الذهبية“ على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سبق أن قررت منح الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات، لعدة فئات، من بينهم الحاصلون على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.