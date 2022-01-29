أردوغان: سنخفض أسعار الفائدة والتضخم قريبا

أكد الرئيس‭‭ ‬‬التركي رجب طيب أردوغان، مجددا على سياسته الاقتصادية غير التقليدية، اليوم السبت، قائلا، ”إنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وإن التضخم سينخفض نتيجة لذلك“.

وقال الرئيس التركي، إن ”المشاكل الاقتصادية لتركيا ستنتهي“، وذلك قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر كانون الثاني/ يناير، وفقا لرويترز.

وشهدت تركيا ارتفاع التضخم، في كانون الأول/ ديسمبر، إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاما، وذلك في ظل أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس، منذ أيلول/ سبتمبر، في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.

وأظهر استطلاع أجرته ”رويترز“، أمس الجمعة، أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 47% في كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال أردوغان لأنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود: ”أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة.. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها، وأعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينها وسوف ينخفض أكثر“.

وأضاف أردوغان: ”سيستقر سعر الصرف وسينخفض التضخم وستنخفض الأسعار أيضا، كل هذه الأمور مؤقتة“.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أقال رئيس هيئة الإحصاء الوطنية، بموجب مرسوم صدر، اليوم السبت، بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم.

كما عيّن أردوغان، نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ، وزيرًا للعدل، ليحل بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبدالحميد غول.

وقالت المعارضة: ”إن هذا الرقم أقل من الواقع“، مشيرةً إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل“.

وارتفع التضخم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في كانون الأول/ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ أيلول/سبتمبر 2002؛ بسبب تراجع قيمة الليرة التركية.

ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسية، ويواصل الدفاع عن خياراته.

وإدراكًا منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيته، تعهّد أردوغان، في كانون الثاني/يناير، بخفض التضخم في أسرع وقت ممكن.

ويرفض الرئيس التركي أسعار الفائدة المرتفعة التي يعتبرها عبئا على النشاط الاقتصادي، كما أنها تبطئ النمو.

وأظهرت قراءات رسمية نشرت مؤخرا، أن أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، ارتفعت بشكل كبير فوق معدل التضخم السنوي.

وغالبا ما يعزى نجاح أردوغان المستمر إلى التنمية والازدهار اللذين ساهمت حكومته في تحقيقهما بعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها تركيا في العام 2001.