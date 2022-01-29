وكالة: العراق يسمح لإيران باستخدام مواردها المحجوبة لاستيراد السلع

قالت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية للأنباء، إن وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، أعلنت، اليوم السبت، عن سماح المصرف العراقي للتجارة (TBI)، للحكومة الإيرانية باستخدام مواردها المحجوبة في هذا المصرف، لاستيراد سلع أساسية غير خاضعة للعقوبات.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن وزارة الصناعة والتجارة أرسلت خطابًا إلى جميع جمعيات الصناعات الغذائية والصيدلانية والصحية، تشير فيه إلى ”إمكانية استخدام القدرات التي تم إنشاؤها لاستخدام موارد النقد الأجنبي الإيرانية في المصرف العراقي للتجارة، لاستيراد السلع الأساسية“.

ووفق الوكالة فقد أبلغ ”علي رضا بيمان باك“، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، في خطاب رسمي جميع جمعيات الصناعات الغذائية والصيدلانية والصحية، بإمكانية استخدام موارد النقد الأجنبي الإيرانية في المصرف العراقي للتجارة، لاستيراد السلع الأساسية.

وحث بيمان باك الجمعيات الصناعية والصحية على ضرورة الإسراع في إرسال وإدراج السلع غير الخاضعة للعقوبات التي تحتاجها إيران لاستيرادها.

وكانت الحكومة الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق أن لديها 5 مليارات دولار من الأموال المجمدة في العراق لدفع ثمن مشتريات الغاز من إيران.

وبموجب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، يُودع العراق الأموال مقابل الغاز الذي يتم تسليمه من إيران إلى حساب في المصرف العراقي للتجارة، لتكون طهران قادرة فقط على شراء البضائع الإنسانية.

ويتحدث الآن بعض المسؤولين في إيران عن الإفراج عن بعض الأصول المحجوبة لهذا البلد في الخارج.

ولدى إيران أموال مجمدة تقدر بنحو 40 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية، منها 20 مليار في الصين، و7 مليارات في كوريا الجنوبية، كما توجد لديها أموال مجمدة في: اليابان، وسلطنة عُمان، والهند، والعراق.

ولم يصدر، حتى الآن، تقرير رسمي حول الرقم الدقيق للأصول الإيرانية المجمدة، ويظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن 90٪ من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية مجمدة في الخارج، وأن إيران لم تتمكن من الوصول إلى سوى 4 مليارات دولار من الاحتياطيات، العام الماضي.

وتواجه إيران نقصًا حادًا في توفير العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، بفعل العقوبات المفروضة، كما تم منع طهران من الوصول إلى أموالها المجمدة في البنوك الأجنبية الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة المحلية.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، للعام 2019، أقرَّ الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، بأن بلاده خسرت نحو 200 مليار دولار أمريكي بسبب العقوبات الأمريكية خلال العامين الماضيين.