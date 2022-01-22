الاتصالات اليمنية تعلن استعدادها حل مشكلة انقطاع الإنترنت

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات التابعة للحكومة الشرعية في اليمن استعدادها لحل مشكلة انقطاع الإنترنت عن عموم المحافظات اليمنية، منذ منتصف ليلة الجمعة.

وقالت مؤسسة الاتصالات في الحكومة الشرعية بعدن، في بيان صحفي وزعه المستشار الإعلامي لوزير الاتصالات اليمنية: ”من منطلق المسؤولية التي تقع على عاتقنا، وحرصا منا على عدم زيادة معاناة المواطنين، ونظراً لأهمية خدمة الاتصالات والإنترنت في الحياة اليومية، وفي النشاطات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية والخاصة، فإن المؤسسة على استعداد تام لربط الكايبلات البحرية والبرية المتوفرة، وتمر عبر المحافظات المحررة، باستخدام السعات العالية التي يمكن أن تخدم جميع القطاعات في مختلف محافظات الجمهورية“.

واتهم البيان ميليشيات الحوثيين باستغلال معاناة الناس وتوظيفها في تحقيق أهداف سياسية وعسكرية، كما اتهمهم بالتعتيم وعدم الوضوح في هذه المشكلة.

وكانت ميليشيا الحوثي قد اتهمت التحالف العربي بقصف مبنى سنترال محافظة الحديدة، ما أدى إلى أضرار بالغة في غرفة التحكم والأجهزة في المركز الرئيسي للإنترنت، وتسبب بانقطاع الخدمة عن عموم البلاد.

فيما أوضح بيان مؤسسة الاتصالات التابعة للشرعية أن الخلل يعود إلى ”تضرر المولد الكهربائي الواقع على بعد أمتار من المحطة والذي يغذي محطة فالكون في الحديدة الواقعة في مبنى تيليمن، وما يؤكد ذلك استمرار خدمة الإنترنت لمدة ساعتين من خلال عملها بالبطاريات بعد ادعاء الحوثيين تعرض المحطة للقصف، أو قد يعود الخلل حسب ملاحظات الفنيين والمهندسين لحدوث انقطاع في الكيبل الأرضي، وفي حال حدوث هذا فإن المؤسسة تملك الكفاءات والمعدات وبإمكانها إصلاحه خلال ساعات“.

وأكد البيان: ”إن كان الخلل كبيرا ويحتاج إلى أسابيع فإننا نعلن في المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، استعدادنا القيام بربط المحافظات التي انقطعت عنها خدمة الإنترنت والمتصلة بالبوابة الدولية محافظة الحديدة ،وربطها ببوابة عدن الدولية لاستئناف خدمة الإنترنت، في حال كان هناك تجاوب جاد من قبل مؤسسة الاتصالات الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، من خلال الربط بالكيبل AAE_1 الرابط بين عدن وصنعاء، والتواصل مع الفنيين والمهندسين في المؤسسة العامة للاتصالات بعدن، لنتمكن من تفعيل خدمة الإنترنت بجودة أفضل وبسرعة عالية في كافة المحافظات اليمنية بعموم البلاد“.

وانقطعت خدمة الإنترنت الأرضي والإنترنت الخاص بشركة يمن موبايل للهاتف النقال عن عموم اليمن منذ الساعة الواحدة من فجر الجمعة، ما تسبب بعزل اليمن عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين، فضلا عن تعطل أعمال الكثير من المصالح والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

ويوجد في اليمن ثلاثة كابلات بحرية رئيسية خاصة بخدمة الإنترنت، أحدها في الحديدة والآخر في المهرة والثالث في عدن، إلا أن كابل عدن تم إيقافه وعزله عن شركة تيليمن صنعاء، في عهد وزير الاتصالات السابق، في حين تعرض كابل المهرة لأضرار بالغة جراء السيول والفيضانات قبل نحو ثلاثة أعوام.

وفي عدن جنوبا، هناك شركة عدن نت للإنترنت الهوائي 4G التي دشنت في 2018، وهي خدمة الإنترنت الوحيدة التي ما زالت تعمل حاليا، إلا أن نطاقها محصور فقط في العاصمة المؤقتة عدن، ولم تتم توسعتها لمحافظات أخرى، على الرغم من وجود تصريحات سابقة بالتوسعة.