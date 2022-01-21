"موازنة لبنان 2022": تطبيق عدة أسعار صرف وسلفة طويلة الأجل لمؤسسة الكهرباء

قال مصدر رسمي لبناني يوم الجمعة، إن البلاد ستطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022، التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مناقشة مشروع الموازنة يوم الإثنين، في أول اجتماع تعقده منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

واشتملت نسخة من مشروع الموازنة اطلعت عليها ”رويترز“ على إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 تريليون ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49.42 تريليون ليرة.

ولبنان في خضم واحدة من أشد أزمات الكساد الاقتصادي في العالم على حد وصف البنك الدولي.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ انزلاق البلاد في أزمة مالية في عام 2019.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار، في حين يجري صرف الليرة في السوق الموازية بسعر 23 ألفا للدولار.

وقال المصدر لـ“رويترز“ إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان.

وأمس الخميس، قال مصرف لبنان المركزي في بيان، إن المصرف سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولارات بسعر منصة صيرفة.

وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، والذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، ارتفاعا من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.

وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة، في 11 كانون الثاني/يناير، لانتقادات؛ باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.

إلى ذلك، تضمن مشروع الموازنة سُلفة طويلة الأجل لمؤسسة كهرباء لبنان بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة.

ووفقا للمسودة فإن السلفة ستُقدم لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض.

ويكافح لبنان للحصول على ما يكفي من النقد الاجنبي لدفع ثمن الوقود، ولا تكفي الكهرباء المتاحة حاليا إلا لبضع ساعات في اليوم في أحسن الأحوال.

كانت وزارة الطاقة الأردنية، أعلنت أنها ستوقع يوم الأربعاء المقبل، اتفاقية تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء الماضي، ”يوقع الأردن ولبنان وسوريا يوم الأربعاء المقبل اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية“.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية صالح الخرابشة في البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية ”أهمية الاتفاقية لمساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية“.