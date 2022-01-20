"نتورك إنترناشيونال": الإنفاق في الإمارات تجاوز مستوياته قبل "كورونا"

أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال، المتخصصة في توفير حلول الدفع ومقرها دبي، اليوم الخميس، إن الإنفاق في دولة الإمارات العربية المتحدة تجاوز الآن مستوياته قبل جائحة فيروس ”كورونا المستجد، مدعوما بمعرض ”إكسبو 2020 دبي“، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وقالت ”نتورك إنترناشيونال“ في بيان لها، إن ”قيمة الإنفاق الدولي زادت 104% والمحلي 17% على أساس سنوي في كانون الأول/ديسمبر .

وأضافت أن ”القيم زادت بنسبة 12 و17% على التوالي عن مستويات ما قبل جائحة كورونا“.

وتابعت أن ”الإنفاق الدولي مثل 42% من إجمالي الإنفاق في معرض، إكسبو 2020 دبي، في كانون الأول/ديسمبر ارتفاعا من 34% عند بدء المعرض في تشرين الأول/أكتوبر.

وقبل جائحة ”كورونا“، توقعت شركة ”إي.واي“ الاستشارية أن يسهم المعرض على مدار مدته البالغة 6 أشهر بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

وأعلنت الإمارات أيلول/ سبتمبر 2021 عن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين الجديدة التي تأتي لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو في الدولة، ورفع التنافسية الاقتصادية.

وتركز الخطة المستقبلية على تحديد الأولويات التي تجمع الإمارات السبع، وتطوير بيئة التعليم والحفاظ على تفوق البلاد في عديد المؤشرات العالمية.

وستطلق الإمارات قمة عالمية للاستثمار مطلع العام المقبل لجذب 550 مليار درهم – 150 مليار دولار – خلال 9 أعوام، مع التركيز على الأسواق العالمية من 13 دولة حول العالم.

وتتضمن وثيقة مبادئ الخمسين التي ستشكل مسار الدولة الإستراتيجي خلال الـ 50 عاما المقبلة، 10 مبادئ ترسم ملامح تقدم الإمارات إقليميا.

وأعلنت الإمارات عن الحزمة الثانية والتي تضمنت تخصيص مبلغ 24 مليار درهم- 6.53 مليار دولار – لاستيعاب 75 ألفا من المواطنين في القطاع الخاص، فيما تستهدف الحزمة الثانية 13 مشروعا وتتضمن برامج تدريب وتوطين وظائف في القطاع الخاص على أن تصل نسبة التوطين بهذا القطاع إلى 10% خلال 10 أعوام.

من جهة أخرى، جاء ”إكسبو 2020 دبي“، كأبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدتها الإمارات، ويستمر المعرض حتى الـ31 من مارس/آذار المقبل، إذ تتوقع الإمارات زيارة ما يقرب من 25 مليون سائح للدولة خلال فترة أعمال المعرض.

ويعد ”إكسبو“ أهم فاعلية اقتصادية عالمية تنظم في التاريخ. دولة الإمارات فازت بشرف تنظيمها في 2013، ومنذ هذا العام تجرى استعدادات قوية لاستقبال الحدث الضخم والذي كان متوقعا أن ينطلق في 2020 إلا أن جائحة كورونا أدت لتأجيله.

ويعتبر الحدث العالمي أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية منذ تفشي وباء ”كورونا“.

وحسب توقعات مصرف الإمارات المركزي، سينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.1%، بدعم نمو الاقتصاد غير النفطي مع التعافي من تداعيات ”كورونا“.