أمريكا وبريطانيا تطلقان محادثات لحل نزاع الصلب والألمونيوم

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، في بيان مشترك الأربعاء، أنهما اتفقتا على إطلاق محادثات؛ بهدف تسوية نزاعهما التجاري بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمونيوم.

ولم يُعلن عن موعد محدد أو إطار زمني للمحادثات، لكن المناقشات ستتناول ”فائض الطاقة العالمية للصلب والألمونيوم، بما في ذلك تطبيق الولايات المتحدة رسوما جمركية“ على المعادن من بريطانيا.

وقال البلدان في البيان المشترك: ”الجانبان كلاهما ملتزمان بالعمل نحو نتيجة سريعة تضمن استمرارية نمو صناعات الصلب والألمونيوم في السوقين، في مواجهة التحديات المشتركة المستمرة التي يشكلها فائض الطاقة العالمية، وتعزيز تحالفهما الديمقراطي.“

وأضاف البلدان أن ”المحادثات ستشمل أيضا رسوما جمركية انتقامية قدرها 25% فرضتها المملكة المتحدة على منتجات أمريكية، من بينها الويسكي والدراجات النارية وملابس الجينز والتبغ“.

وصدر البيان المشترك بعد اجتماع افتراضي بين وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، ووزيرة الدولة البريطانية للتجارة الدولية آن ماري تريفيليان؛ لمناقشة الرسوم الجمركية، ووقعت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أيضا على البيان المشترك.