أردوغان: الحكومة بصدد اتخاذ خطوات لدعم الليرة التركية

أفادت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه سعيد بانخفاض تقلبات الليرة التركية، وإن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لزيادة دعم عملة البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية عنه قوله للصحفيين أثناء زيارته لألبانيا يوم الإثنين، إن التضخم ومعدلات سعر الفائدة ستشهد تراجعا تدريجيا، وإن الليرة ستصبح أكثر ثباتا، وسيصبح عام 2022 ”العام الأكثر إشراقا“ لتركيا، وفقا لرويترز.

ونهاية العام الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تجاوزت الأسوأ في الأزمة الاقتصادية، وإن حكومته ستزيل سريعا ”فقاعة“ التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار إلى ذروتها في 19 عاما مع انهيار قيمة العملة.

وقال أردوغان لأعضاء حزبه العدالة والتنمية ”تركنا الأسوأ خلفنا، من الآن فصاعدا حان وقت جني ثمار جهودنا لنظهر لشعبنا أننا كنا نقترب من هدفنا خطوة بخطوة“.

وبلغ التضخم في تركيا في كانون الأول/ديسمبر، معدلا سنويا أعلى من مستوياته منذ العام 2002، كما أظهرت بيانات رسمية، يوم الإثنين، بسبب أزمة الليرة التركية، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان واصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية قبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية.

وارتفعت أسعار الوقود والتأمين على السيارات ورسوم المرور ببعض الجسور؛ ما يضيف المزيد من الضغوط على اقتصاد يواجه زيادة في التضخم، وأزمة عملة نتجت عن خفض متكرر لأسعار الفائدة.

وعبر أردوغان عن حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده، 36.1% عام 2021، مضيفا أن حكومته مصممة على خفضه إلى خانة الآحاد.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان أيضا، إن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي.

وأضاف أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار، وأعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد.

وتدهورت العملة التركية لتخسر قرابة نصف قيمتها منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وحتى إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن تدابير جديدة لدعم الليرة.

ويلقي المحللون بالمسؤولية في تدهور الليرة على سياسات غير تقليدية لأردوغان تسعى لمحاربة التضخم باقتطاعات حادة لمعدلات الفائدة، بعكس ما تقدم عليه الدول عادة في ظروف مشابهة.