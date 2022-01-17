قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الاثنين إن ”مصر تدرس إصدار سندات في اليابان للمرة الأولى“.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير المالية محمد معيط والسفير الياباني بالقاهرة.

وقال بيان الوزارة، إن إصدار السندات يأتي ”ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة، مثل: الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء“.

وأوضح الوزير المصري محمد معيط أن ذلك يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يساعد في خفض تكلفة الدين.

وأكد حرص جميع أجهزة الدولة على تهيئة كل السبل لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين؛ بما يسهم في توطين الصناعة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذي يساعد في دفع حركة النمو الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن هناك فرصًا واعدة أمام شركات صناعة السيارات اليابانية للاستثمار بمصر خاصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، على ضوء ما تقدمه الدولة من دعم للتحول إلى استخدام وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.

وأعرب الوزير، خلال لقائه مع السفير الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشي، عن تقدير الجانب المصري للدعم الذي تقدمه اليابان لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأيضًا التعاون في مجال تطوير التعليم من خلال تجربة المدارس والجامعات اليابانية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالصحة والتعليم؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية البشرية.

من جهته، قال السفير الياباني أوكا هيروتشي ”إن الوضع في مصر تغير تمامًا مقارنة بما رأيته خلال زيارتي السابقة منذ 40 عامًا، حيث نشهد الآن عملية تحديث كبرى تشمل كل مناحي الحياة في مصر“.

وأكد أن مصر تُعد عنصرا مهمًا للاستقرار في المنطقة إقليميًّا وقاريًّا، وأن اليابان حريصة على التعاون مع مصر؛ بما ينعكس إيجابيًّا على جهود دعم التنمية الإقليمية والقارية.

وأضاف أن هناك شركات يابانية جديدة قررت ضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من مناخ أداء الأعمال والاستثمار الجاذب، والمحفز، مؤكدًا رضا مجتمع الأعمال والمستثمرين اليابانيين في مصر عن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، وأشاد بالكفاءة التي تعمل بها هذه المنظومة، مشيرًا إلى تلقيه بضع رسائل إيجابية في هذا الشأن من الشركات اليابانية.