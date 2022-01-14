الإمارات تعتزم تعزيز تبادلاتها التجارية مع تركيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن بلاده ”تراهن على تركيا“ بسعيها لتعزيز التبادلات التجارية الثنائية، في أحدث مؤشر إلى تحسن العلاقات بين البلدين.

وقال الزيودي في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ نشرت أمس الخميس إن الإمارات تأمل في مضاعفة حجم التجارة مع تركيا مرتين أو ثلاث مرات، لفتح أسواق جديدة.

وأضاف أن الإمارات ”تراهن على تركيا كدولة ستفتح لنا أسواقا جديدة من خلال خدماتها اللوجستية وسلسلة التوريد الخاصة بها“.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في تشرين الثاني/نوفمبر عن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، وذلك خلال أول زيارة رفيعة المستوى لمسؤول إماراتي إلى تركيا منذ عام 2012.