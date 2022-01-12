وزير: السعودية ستمد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، عن سعي المملكة إلى مدّ 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد.

وأضاف، بحسب ما نقلته ”رويترز“ خلال مؤتمر للتعدين في الرياض، أن السكك الحديدية الجديدة ستمتد عبر البلاد، وستنضم إلى الشبكة الموجودة بالفعل.

وذكر أيضًا أن وزارته تعكف على صياغة قانون استثمار جديد سيلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.

ولفت ”الفالح“ إلى أهمية البنى التحتية، حيث سيتم إنشاء طريق الخير الذي يمتد بطول 1400 كيلومتر، والسكك الحديدية ستتوسع بشكل أكبر في المملكة، إضافة إلى أن 14 ألف كيلومتر من الخطوط الحديدية ستعزز البنية التحتية للنقل.

وأضاف: ”هذا سيضاف إلى الشبكة الحالية في المملكة المصنفة عالميًا الأولى في تواصل شبكة الطرق، والعاملون في قطاع التعدين يمكنهم التنقل بمنتهى الراحة والسهولة“.

وقال وزير الاستثمار السعودي، إنه يتم العمل على تأسيس مراكز تحكيم تجارية في السعودية لدعم بيئة الاستثمار في المملكة.

وأضاف“الفالح“ في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض، أنه تم تطبيق 80% من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار في المملكة.

وأوضح ”الفالح“ أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستتحول قريبًا لمنطقة اقتصادية خاصة.

وقال: ”نحن على وشك الانتهاء من إنشاء منطقة اقتصادية في مدينة جازان، على مساحة 25 كيلومترًا مربعًا، مع العديد من مواقع التعدين جنوب غرب المملكة، إضافة إلى مدينة الملك عبدالله على مساحة 180 كيلومترًا مربعًا، وهذا كله سيساعد في سلاسل القيم“.

وأشار ”الفالح“ إلى أن مدينة رابغ ومنشآتها وجهة مهمة للاستثمارات. وأضاف: ”الاستثمارات الجريئة مهمة في الاقتصاد الصناعي، مثل مدينة أوكساجون، التي تمهد للدخول في مرحلة جديدة من الانبعاثات الكربونية الصفرية“.