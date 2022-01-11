قطريون يوجهون انتقادات نادرة للغلاء في بلدهم الثري

وجه قطريون انتقادات نادرة لغلاء أسعار السلع، وتردي مستوى بعض الخدمات، على الرغم من تصدر بلدهم الثري نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العربي.

وتعد مواقع التواصل الاجتماعي، المتنفس الوحيد للقطريين الغاضبين من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة وأسعار الخدمات الصحية الخاصة وخدمات الاتصالات والوقود والسفر عبر الطائرات.

ورغم المخاوف التي يبديها بعض القطريين من التدوين في تويتر للتعبير عن الغضب من ارتفاع الأسعار، خشية الملاحقة القانونية عبر قانون يقيد الحرية في التدوين في الفضاء الإلكتروني، ينضم يوميا قطريون غاضبون جدد، وبينهم أسماء معروفة، ليشجعوا آخرين على رفع أصواتهم.

عيسى المهندي هو مهندس مدني قطري نشط في التدوين عبر تويتر، كان من بين الناقمين على ارتفاع الأسعار، وتجد تغريداته تفاعلا لافتا وتأييدا من قطريين آخرين رغم الحذر من الملاحقة القانونية التي طالت أحد المدونين قبل أيام.

وكتب المهندي ملخصا موقفه من ارتفاع الأسعار، ”لماذا ندفع رسوما على تخييم في بر بلادنا بدون خدمات؟، لماذا نستهلك وقودا بأسعار مرتفعة في بلادنا التي ينبع منها هذا الوقود؟، لماذا ترفع علينا الشركات أسعارها وهي من استفادت من أراضي وخدمات بلادنا مثل (بلدنا) و(وقود) و(الميره) و(أوريدو)؟، كم كنتِ حبيبة لقلبي يا قطر ولكني أصبحت فيك غريبا“.

لماذا ندفع رسوم على تخييم في بر بلادنا بدون خدمات

لماذا نستهلك وقود باسعار مرتفعه في بلادنا التي ينبع منها هذا الوقود

لماذا ترفع علينا الشركات اسعارها وهي من استفادة من اراضي وخدمات بلادنا مثل بلدنا ووقود والميره واوريدو

كم كنتي حبيبه لقلبي ياقطر ولكني اصبحت فيك غريبا — عيسى المهندي (@qatari4qatarr) January 9, 2022

ووجد المهندي مؤيدين كثر لتغريدته الجريئة، حيث علق عليها محمد الكبيسي، الأكاديمي والكاتب القطري المعروف، بالقول: ”كلمات قوية ولكنها معبرة بصدق المشاعر“، بينما قالت مواطنته، هيا محمد الدرهم، وهي أيضا أكاديمية ومدرسة جامعية: ”مؤلمة رسالتك أخي الكريم“.

وينتقد قطريون كثر آخرون ومن مختلف شرائح المجتمع، ارتفاع الأسعار وتردي بعض الخدمات، كما هو حال أحمد مبارك بن عبيد السليطي، والذي أبدى تعجبه الشديد من ارتفاع أسعار الوقود في قطر المنتجة مقارنةً مع تركيا المستوردة.

وقال المواطن القطري عبر تويتر أيضا: ”#صدق أو لا_تصدق .. سعر النفط وبالأخص الديزل بتركيا أثناء زيارتي لها =1,70 (ريال وسبعون درهما).. أما في قطر =2,10 (ريالان وعشر دراهم).. مع العلم بأن تركيا دولة مستوردة للنفط وقطر دولة نفطية ومصدرة!“

#صدق_أو_لا_تصدق

•سعر النفط وبالأخص الديزل بتركيا أثناء زيارتي لها =1,70 (ريال وسبعين درهم). •أما في قطر =2,10 (ريالين وعشر دراهم). •مع العلم بأن تركيا دولة مستوردة للنفط وقطر دولة نفطية ومصدرة. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — أحمد مبارك بن عبيد السليطي (@Shura_member) January 11, 2022

ولا يبدو أن ما واجهه المدون القطري النشط، أحمد الكواري، قد ثنى القطريين عن رفع أصواتهم، على الرغم من توقف الكواري ذاته عن التدوين منذ يوم الجمعة الماضي، حيث تم استدعاؤه للتحقيق من قبل النيابة العامة على خلفية تغريدة في السياق ذاته، وكان لافتا أن مجلس الشورى هو صاحب الشكوى.

ويقول حسين آل إسحاق في تأييد لمواطنه الكواري: ”95٪ من الكلام اللي يقوله أحمد الكواري يمثل شريحة كبيرة من الناس ويلامس معاناتهم ومنها: 1- إيقاف البدلات والسلفيات، 2- رفع الأسعار والتضييق على المواطن، 3- استدعاء المواطنين للجرائم الإلكترونية لأسباب عادية“.

٩٥٪ من الكلام اللي يقوله أحمد الكواري يمثل شريحة كبيرة من الناس ويلامس معاناتهم ومنها:

١- إيقاف البدلات والسلفيات

٢- رفع الأسعار والتضييق على المواطن

٣- استدعاء المواطنين للجرائم الإلكترونية لأسباب عادية — حسين آل إسحاق 🇶🇦 (@hialishaq) January 4, 2022

وفي رسالة على ما يبدو، للقائمين على مراقبة ما يتم تدوينه في مواقع التواصل الاجتماعي، قال المدون القطري، هلال بن سعد المهندي: ”الاستماع لصوت المجتمع مهم جدا في تشكيل الخبرة التراكمية في عملية التطور والنجاح لأي دولة. لذلك حرصت الأمم المتقدمة على حماية حرية التعبير“.

الاستماع لصوت المجتمع مهم جداً في تشكيل الخبرة التراكمية في عملية التطور والنجاح لأي دولة.

لذلك حرصت الأمم المتقدمة على حماية حرية التعبير. — هلال بن سعد المهندي (@Hilal_Saad) January 8, 2022

وتعد انتقادات القطريين في مواقع التواصل الاجتماعي للغلاء، مفاجئة مع بدء عمل أول مجلس شورى تم انتخاب ثلثي أعضائه قبل أشهر قليلة، وكان من المفترض أن يقود أولئك الأعضاء المنتخبون مطالب مواطنيهم داخل البرلمان.

كما طالت انتقادات القطريين الغاضبين، مجلس الشورى ذاته، لا سيما بعد الشكوى التي رفعها المجلس ضد المواطن الكواري؛ على خلفية تغريدة انتقد فيها الغلاء.

وكتب أحد القطريين في انتقاد ذلك المجلس الذي تم حرمان شريحة من المواطنين من المشاركة في اختيار أعضائه: ”#مجلس_الشورى المنتخب عن طريق #المواطن يرفع شكوى ضد #مواطن، مع الأسف!“.

وتكاد تكون قطر الدولة الوحيدة في العالم التي تتحفظ على الكشف عن عدد مواطنيها، وتكتفي بنشر عدد السكان الذين يشكل الوافدون الأجانب غالبيتهم، لكن كثيرا من التوقعات تقول إن من بين 2.7 مليون نسمة يعيشون في قطر، يوجد نحو 325 ألف قطري فقط.

وأمام ذلك العدد القليل من السكان، تمتلك قطر أحد أكبر احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي بجانب احتياطي كبير أيضا من النفط.

وكتب راشد الهاملي، وهو أحد القطريين الغاضبين من ارتفاع الأسعار: ”إلى متى هذي الارتفاعات، هدت حيلنا قمنا ما نلحق نصرف على عيالنا“، بينما قال آخر يدعى حسين البوحدود: ”لك الله يا مواطن“.