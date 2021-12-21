روسيا: نحو 800 مليار دولار تحتاجها سوريا لإنعاش اقتصادها

تقدر روسيا حجم الأموال اللازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا بين 600-800 مليار دولار.

وتعتقد روسيا أن الحكومة السورية، التي استنفدت معظم مواردها المالية، لن تستطيع النهوض بإعادة الإعمار دون مساعدة فعالة من المجتمع الدولي.

جاء ذلك في حديث للمبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، على هامش محادثات صيغة ”أستانا“ التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، في نور سلطان عاصمة كازاخستان، بمشاركة وفود إيران وروسيا وتركيا، إضافة لوفود الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة، وتستمر حتى يوم غد الأربعاء.

ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية عن لافرنتييف، أن ”موسكو لا ترى أي تحديات في اعتماد بيان مشترك للدول الأعضاء في صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا) عقب هذا الاجتماع“.

وأضاف ”ما زلنا نعمل على صياغة البيان الختامي، فهو بحاجة إلى بعض التعديل.. جميع الدول لديها نهجها الخاص، ومع ذلك، لا توجد أي صعوبات غير قابلة للحل؛ ما قد يمنع اعتماد بيان مشترك“.

كما نقلت الوكالة أن لافرينتيف أكد خلال لقاء مع الوفد التركي في إطار المحادثات بصيغة أستانا، ”ضرورة حل قضية وحدة أراضي سوريا“.

وقال إن ”جميع الأطراف معنية باستقرار الوضع في سوريا، ولذلك تتحدث الدول الضامنة لعملية أستانا (إيران وروسيا وتركيا) عن التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها“.

وأضاف لافرنتييف، في لقاء مع الوفد التركي برئاسة رئيس قسم سوريا في الخارجية التركية سلجوق أونال ”هناك صعوبات في هذا المسار ويجب حلها“.

ولفت إلى أن ”الجماعات الإرهابية كثفت نشاطاتها في جميع أنحاء سوريا، وليس فقط في شمال البلاد“.

ومن جانبه، حمل رئيس الوفد الحكومي السوري معاون وزير الخارجية أيمن سوسان أنقرة مسؤولية بطء التقدم في عملية تسوية الأزمة السورية.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أجرى الوفد الروسي محادثات ثنائية مع كل من وفدي حكومتي سوريا وإيران.

وأكد رئيس الوفد الإيراني علي أصغر حاج، بعد مفاوضات مع لافرينتيف، ”تقارب مواقف موسكو وطهران من تطور الأحداث في سوريا“.

وعلى هامش مباحثات أستانا، قال المبعوث الروسي إن ”الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية قد يعقد في يناير عام 2022“.

وفي حديث منفصل عن إعادة إعمار سوريا، قال افرنتييف إن ”الخراب يسود سوريا، وأن قيمة إعادة بناء هذه الدولة، بحسب بعض التقديرات، تبلغ 600 مليار دولار، ووفقا لتقديرات أخرى – 800 مليار دولار، وربما أكثر من ذلك بكثير“.

وأضاف أن ”الحكومة السورية بعد 11 عامًا من المواجهة المسلحة مع الإرهابيين استنفدت معظم مواردها المالية، وسيكون من الصعب جدّا تجاوز هذا الوضع دون مساعدة فعالة من المجتمع الدولي“.

وأعرب افرنتييف عن أمله، في أن ”يتم تنفيذ مشاريع لتوريد الغاز عبر خط أنابيب من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية، والكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا“.