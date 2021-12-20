الرئيس الموريتاني: المنقبون عن الذهب خلقوا قيمة مضافة للاقتصاد

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الإثنين، إن المنقبين عن الذهب السطحي في شمال البلاد، خلقوا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ساهمت في توازنه.

وأضاف الرئيس الموريتاني، في كلمة له أمام عدد من المنقبين في مدينة الشامي، حيث كان يطلق مشاريع متعلقة بالتعدين، أن المنقبين ”استطاعوا بإرادتهم وسواعدهم خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مثلت عامل توازن واستقرار وإعمار كان البلد بحاجة إليها“.

وتعهد الرئيس ولد الغزواني، بالوقوف إلى جانب المنقبين في جميع الأحوال، وفي جميع الظروف، سواء كانوا منقبين وطنيين أو مستثمرين أجانب، مؤكدا أنه سيصدر توجيهات بأن تدرس جميع مطالبهم، ويلبى الممكن منها بشكل فوري.

وبخصوص المستثمرين الأجانب، في مجال التنقيب عن الذهب السطحي، قال ولد الغزواني إنهم سيجدون مناخا ملائما للاستثمار، وانفتاحا وشفافية وسلاسة في التعاملات، إضافة إلى الصرامة في فرض احترام دفاتر الالتزامات، ودفاعا عن مصالح البلاد وحرصا على استدامة مواردها.

وشدد الرئيس الموريتاني على ضرورة إيجاد معادلة تطمئن الشركاء على مصالحهم، وتضمن استفادة الوطن من موارده، من مداخيل مالية وتشغيل وتوطين للخبرات المحلية.

وكانت شركة معادن موريتانيا، التي تتولى الإشراف على تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب السطحي في البلاد أعلنت في شهر يوليو/ تموز الماضي، أن مداخيل النشاط التقليدي، لاستخراج الذهب وشبه الاصطناعي في موريتانيا، تجاوزت 328 مليار أوقية قديمة، وفق التقرير السنوي للبنك المركزي الموريتاني، وهو ما يشكل زيادة 278% مقارنة مع العام 2019.

وأضافت الشركة أن دراسة قام بها خبير معتمد، أكدت أن فرص التشغيل المباشرة في هذا القطاع، زادت على 52 ألف فرصة، فيما تجاوزت فرص التشغيل غير المباشرة 220 ألف فرصة، مشيرة إلى أن القيمة المضافة للنشاط التقليدي، لاستخراج الذهب زادت عامي 2020- 2021 على 244 مليار أوقية قديمة.

وتوقعت شركة معادن موريتانيا أن يصل إنتاج التنقيب الأهلي عن الذهب في موريتانيا، إلى 36 طنا من الذهب الخالص سنويا في أفق عام 2023.

وقالت الشركة إن ”قانون الاستثمار المعدني، أدخل جملة من المحفزات لجذب المستثمرين، وخاصة المستثمرين الموريتانيين الذين لهم امتداد في الدول الشقيقة ذات الخبرة في المجال مثل السودان وتركيا“.