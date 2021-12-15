صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر مع ارتفاع الديون العالمية

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الديون العالمية قفزت إلى 226 تريليون دولار العام الماضي، مسجلة أكبر قفزة لعام واحد منذ الحرب العالمية الثانية، وحذر من مخاطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، وإذا تعثر النمو.

وقال مسؤولون بصندوق النقد في تدوينة إن جائحة كوفيد-19 تسببت في أن تصل الديون إلى 256 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020، بزيادة قدرها 28 نقطة مئوية.

وأضافوا أن الاقتراض الحكومي شكل ما يزيد قليلًا على نصف الزيادة البالغة 28 تريليون دولار، لكن ديون القطاع الخاص بين الشركات غير المالية والأسر سجلت أيضًا مستويات مرتفعة جديدة.

وقال صندوق النقد إن الاقتصادات المتقدمة والصين شكلتا 90 % من الزيادة في الديون بفعل أسعار فائدة منخفضة.

وارتفعت الديون بوتيرة أقل في الدول النامية، حيث عرقلها في الغالب ارتفاع تكاليف الاقتراض، ووصول محدود إلى التمويل.

وقال فيتور جاسبر مدير شؤون المالية العامة بصندوق النقد ومسؤولون آخرون إن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلص تأثير الزيادة في الإنفاق العام، وسيفاقم المخاوف بشأن استدامة الدين.

وكتب المسؤولون في التدوينة: ”المخاطر ستتعاظم إذا ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع وتعثر النمو.“

وأطلق الصندوق تحديثًا لقاعدة بيانات الديون العالمية (GDD)، مشيرًا إلى أنها مجموعة بيانات فريدة تغطي الدين الخاص والعام للعالم تقريبًا منذ العام 1950 حتى الآن.

ووفق بيانات الصندوق، تختلف قاعدة بياناته عن مجموعات البيانات الأخرى الموجودة في 3 طرق رئيسية؛ الأولى هي أن معظم قواعد بيانات الديون توفر إما سلسلة طويلة مع تعريف ضيق ومتغير للديون أو مفاهيم شاملة للديون خلال فترة قصيرة.

وتتبنى قاعدة بيانات الديون العالمية للصندوق نهجًا متعدد الأبعاد من خلال تقديم سلاسل ديون متعددة بتغطيات مختلفة، وبالتالي ضمان الاتساق بمرور الوقت. كما أن هناك فحوصات منتظمة لتحسين جودة البيانات بما في ذلك من خلال المشاورات الثنائية مع المسؤولين القطريين والمكاتب القطرية لصندوق النقد الدولي.