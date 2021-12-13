أعلنت شركة قطر القابضة، اليوم الاثنين، إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر للأوراق المالية، برئاسة الشيخ، محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وكشفت شركة قطر القابضة في بيان لها، عن تشكيل المجلس من ”9 أعضاء، منهم رئيس المجلس ونائبه“.

وقالت الشركة “ صدر القرار رقم 1 لسنة 2021، الذي قضى بإعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر، برئاسة محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وينوب عنه منصور إبراهيم آل محمود“.

وحسب البيان، يتولى عضوية المجلس كل من ”حمد خلف المعضادي، وآندريه وينت، وسلمان بن حسن آل ثاني، وتميم حمد الكواري“.

ويضم مجلس إدارة البورصة في عضويته _أيضا_ كلا من ”وليد جاسم المسلم، ويوسف محمد الجيدة، وراشد علي المنصوري“.

وكان أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، أصدر قرارا أميريا بتعيين محافظ مصرف قطر المركزي، بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيسا لهيئة قطر للأسواق المالية.

ونص القرار ”رقم 68 لسنة 2021″، أيضا، على تعيين يحيى الجفالي النعيمي، نائبا للرئيس.