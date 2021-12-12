محافظ البنك المركزي رئيسا لهيئة قطر للأسواق المالية

أعلن الديوان الأميري القطري في بيان، اليوم الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عين محافظ البنك المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيسا لهيئة قطر للأسواق المالية.

جاء ذلك بموجب القرار الأميري رقم (68) لسنة 2021، الذي أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتعيين مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر القرار الأميري رقم (68) لسنة 2021 بتعيين مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره. #قناhttps://t.co/oMsUWdSLI0 pic.twitter.com/c3NuHKv8Rf — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 12, 2021

ونص القرار على أن يعين مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، ويحيى سعيد الجفالي النعيمي نائبا للرئيس، وعضوية كل من الشيخ خالد بن سعود بن فهد آل ثاني، وعبدالرحمن محمد يوسف جولو، ومايكل رايان، والدكتور خالد ناصر الخاطر، والدكتور محمد عبدالعزيز صالح الخليفي.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.