اقتصاد

محافظ البنك المركزي رئيسا لهيئة قطر للأسواق المالية
تاريخ النشر: 12 ديسمبر 2021 12:42 GMT
تاريخ التحديث: 12 ديسمبر 2021 14:00 GMT

محافظ البنك المركزي رئيسا لهيئة قطر للأسواق المالية

أعلن الديوان الأميري القطري في بيان، اليوم الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عين محافظ البنك المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيسا

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أعلن الديوان الأميري القطري في بيان، اليوم الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عين محافظ البنك المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيسا لهيئة قطر للأسواق المالية.

جاء ذلك بموجب القرار الأميري رقم (68) لسنة 2021، الذي أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتعيين مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.

ونص القرار على أن يعين مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، ويحيى سعيد الجفالي النعيمي نائبا للرئيس، وعضوية كل من الشيخ خالد بن سعود بن فهد آل ثاني، وعبدالرحمن محمد يوسف جولو، ومايكل رايان، والدكتور خالد ناصر الخاطر، والدكتور محمد عبدالعزيز صالح الخليفي.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play