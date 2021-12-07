وزير إماراتي: القطاع الخاص سيكون لديه مرونة في اختيار عطلة نهاية الأسبوع لموظفيه

قال وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبدالرحمن العور، اليوم الثلاثاء، إن القطاع الخاص سيكون لديه مرونة في اختيار عطلة نهاية الأسبوع للموظفين لديه.

وأضاف العور لـ ”رويترز“ أن البنك المركزي سيغير ساعات العمل للامتثال لعطلة نهاية الأسبوع الجديدة، مبينا أن البنك المركزي سيتناول التغيير في ساعات العمل مع البنوك في الوقت المناسب بتفاصيل يرون أنها ضرورية للتواصل مع البنوك.

وأكد العور أن ساعات العمل ستعزز اندماج القطاع المصرفي الإماراتي مع المجتمع المصرفي العالمي.

وكشف الوزير الإماراتي أن التغيير سيسمح لبورصتي الإمارات بأن تكونا أكثر توافقا وتكاملا مع الأسواق الأخرى حول العالم، مبينا أن تغيير الراحة الأسبوعية يؤمل بأن يجذب المزيد من رأس المال إلى البورصتين والمواهب إلى اقتصاد الإمارات.

وقرّرت الإمارات تقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، معتبرة أن الخطوة المفاجئة تساعد على تعزيز ”تنافسية“ الدولة الثرية في الاقتصاد العالمي.

وسيتم اعتماد نظام العمل الأسبوعي الجديد للجهات الحكومية اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، حسبما أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، وهو ينص على أن يكون الجمعة نصف يوم عمل ينتهي الدوام فيه عند الساعة الثانية عشرة ظهرا قبيل خطبة صلاة الجمعة.

وفي حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، فإنّ البلد الغني بالموارد والطموح اقتصاديا يستنسخ بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي.

وبموجب الجدول الزمني الجديد، تبدأ عطلة نهاية الأسبوع في القطاع العام في الإمارات ظهر يوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد. وتقام صلاة الجمعة في مساجد الدولة بعد الساعة الواحدة والربع ظهرا بالتوقيت المحلي على مدار السنة.

وقالت الوكالة إنّ نظام العمل الأسبوعي الجديد ”يعزّز موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية“.

والإمارات هي ”الدولة الأولى“ في العالم التي تقدّم أسبوع عمل محلي أقصر من الأسبوع العالمي المكون من خمسة أيام.

وجرى الإعلان عن عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، والتي ترددت شائعات حولها منذ سنوات، بعد أقل من أسبوع من احتفال الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.