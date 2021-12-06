شركات سعودية وعُمانية توقع 13 مذكرة تفاهم بقيمة 30 مليار دولار

وقّعت مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ (30) مليار دولار على هامش زيارة ولي الهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى سلطنة عُمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إن ذلك يأتي تجسيداً للعلاقات الاقتصادية المتنامية.

وتهدف هذه المذكرات لتعزيز الاستثمارات والعمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة وتجسيدًا لرؤية قيادتي البلدين الشقيقين نحو تعزيز الاستثمارات المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المُشترك ومنها الطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات النوعية في منطقة الدقم.

وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بهذه المناسبة ”إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تزخران بفرص استثمارية واعدةٍ، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكاتٍ استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني“.

وأوضح الفالح أن توقيع مذكرات التفاهم ستعمل على تعزيز الاستثمارات في عدد من المجالات بما ينعكس على تطور الخدمات وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040.

وأكد أن هذه المذكرات ستسهم في تعزيز العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، من خلال دعم العلاقات الاستثمارية المتبادلة، وتنمية الفرص الاستثمارية المُتاحة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم نتيجة العمل المُشترك من الجانبين مُمَثّلين في وزارة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، وجهاز الاستثمار العُماني.

وتستهدف مذكرات التفاهم تعزيز الاستثمارات بين المملكة وسلطنة عُمان، واستكشاف الفُرص المُتاحة للشراكة في المجالات التي تهم البلدين الشقيقين، مما يعزز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بينهما.

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان مساء الإثنين، في مستهل جولة خليجية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن السلطان هيثم بن طارق كان في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى العاصمة مسقط.

وأشارت الوكالة العمانية إلى أن زيارة ولي العهد السعودي تستغرق يومين، وسيتم خلالها ”بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك“.

وفي وقت سابق الإثنين أعلن الديوان الملكي السعودي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة في جولة خليجية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فإن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال جولته قادة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت.

وسيبحث ولي العهد السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ”واس“.