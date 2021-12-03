الإمارات.. عقد بـ 4.5 مليار دولار بين مبادلة وبي.بي.آي فرانس

قال صندوق أبوظبي السيادي مبادلة اليوم الجمعة، إنه اتفق على عقد بأربعة مليارات يورو (4.52 مليار دولار) مع بنك الاستثمار العام الفرنسي بي.بي.آي فرانس.

كما وقعت فرنسا اتفاقا جديدا مع متحف اللوفر بأبوظبي يعير بموجبها متحف اللوفر أربع قطع فنية.

يذكر أن قيمة الأصول التي تمتلكها شركة مبادلة يبلغ 894 مليار درهم، أو ما يعادل (243 مليار دولار أمريكي).

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جولة خليجية تشمل كلا من قطر والمملكة العربية السعودية.

ووقّعت الإمارات وفرنسا اليوم، اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، وذلك خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية سريعة.

كما وقّعت أبوظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز ”كاراكال“.

ورأت الرئاسة الفرنسية ”الإليزيه“ في بيان صحفي أن ”هذا يعد إنجازا كبيرا للشراكة الإستراتيجية بين البلدين“ الحليفين.

وهذه أكبر طلبية خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في العام 2004.

وسيتم تسليم الطائرات بدءا من عام 2027، وفق برنامج ”اف 4“ وهو عبارة عن مشروع قيد التطوير قيمته نحو ملياري يورو.

ومن المقرر بدء العمل به عام 2024، وتقدّمه باريس على أنه ”قفزة تكنولوجية وصناعية وإستراتيجية“.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة ”داسو“ للطيران إريك ترابيير، بينما كان ماكرون يجري محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في موقع إكسبو 2020 دبي.

وتهدف هذه الطلبية إلى استبدال 60 طائرة من طراز ”ميراج 2000-9“ التي حصلت عليها الإمارات في العام 1998.

وتأتي الاتفاقية بعد عشر سنوات من مفاوضات انطلقت بدعم من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.