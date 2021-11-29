الذهب يرتفع مع تعزيز المخاوف من سلالة "أوميكرون" جاذبيته

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن دعمت المخاوف بشأن تأثير سلالة أوميكرون من فيروس كورونا، التي من المحتمل أن تكون مقاومة للقاحات، جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1793.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0201 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% عند التسوية إلى 1793.2 دولار.

وزاد الطلب الفعلي على الذهب في المحاور الآسيوية الرئيسية الأسبوع الماضي، بمساعدة تراجع الأسعار، مع استعداد المتعاملين في الهند لطفرة محتملة في الشراء مع ازدياد وتيرة موسم الزواج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 23.38 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 2.3 % إلى 976.01 دولار، كما ارتفع البلاديوم 2.7 % إلى 1794.69 دولار.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت إن النتائج الأولية تشير إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، هي الأشد عدوى بين كل متحورات الفيروس التي ظهرت حتى الآن.

وصنفت المنظمة السلالة الجديدة كسلالة ”تبعث على القلق“، وأطلقت عليها الحرف اللاتيني ”أوميكرون“.

ويأتي هذا بينما أعلنت مزيد من الدول حظر الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها، وذلك خوفا من انتقال السلالة الجديدة، بينما تم الإعلان عن اكتشاف حالات في بلدان عدة من بينها بلجيكا وإسرائيل وبوتسوانا، إضافة غلى هونغ كونغ.

وحذرت المنظمة من الإسراع إلى فرض قيود على السفر، قائلة إن على الدول اتباع ”نهج علمي قائم على المخاطر“.

لكن دولا عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا، فرضت حظرا على الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وإسواتيني وليسوتو. وكذلك فعلت دول عربية بينها المغرب والسعودية والإمارات.

وثمة تساؤلات عدة بشأن مدى فاعلية اللقاحات التي حصل عليها الملايين حول العالم في مواجهة المتحور الجديد.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي: ”بينما يدق المتحور الجديد ناقوس الخطر، تستمر اللقاحات في الوقاية من الأمراض الخطيرة“.

وأضاف فاوتشي: ”حتى يتم اختباره (المتحور الجديد) بدقة، لا نعلم ما إذا كان سيتغلب على الأجسام المضادة التي تحميكم من الفيروس أم لا“، وذلك في تصريحات أدلى بها لشبكة ”سي إن إن“ الإخبارية.

وليس غريبا أن يتغير الفيروس أو يتحور بمرور الوقت، وتكون السلالة الجديدة من أي فيروس مثيرة للقلق عندما تؤثر تلك الطفرات على أشياء مثل سرعة الانتشار، ومعدل الخطورة، والقدرة على مقاومة اللقاحات.