مفاوضات بين بريطانيا و"التعاون الخليجي" بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

أعلن وزير الاستثمار البريطاني، جيري جريمستون، اليوم الاثنين، أن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وذكر، الوزير جريمستون، في مؤتمر في دبي أن ”الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهرا“.

وأظهر موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا، إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني – 29.57 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

وأطلقت بريطانيا ودول الخليج الست رسميا مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة، الشهر الماضي، إذ تسعى لندن منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاتها التجارية خارج التكتل.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا، آن ماري تريفيليان، عن إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون.

وأكد الدكتور الحجرف أن الإعلان ”يمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة“.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في الـ9 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بين الجانبين في لندن، حيث التقى، الحجرف، بالوزيرة تريفيليان، وأيضا بوزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية رانيل جايا ورادينا، بحضور رئيس الفريق التفاوضي الخليجي، عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ومشاركة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، عبر الاتصال المرئي.

وأعرب الأمين العام عن تطلعه لاستكمال هذه المفاوضات مع بريطانيا، إذ ستعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، وفتح الأسواق أمام الشركات الخليجية والبريطانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بتوسيع التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وقالت تريفيليان إن ”اتفاقية التجارة مع مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة لتحرير التجارة مع سوق متنامية للأعمال البريطانية، وتعميق العلاقات مع منطقة حيوية تخدم مصالحنا الإستراتيجية، ونحن نسعى إلى اتفاقية حديثة وشاملة تكسر الحواجز التجارية أمام سوق ضخمة للأطعمة والمشروبات وفي مجالات مثل: التجارة الرقمية، والطاقة المتجددة“.

من جهته، أكد جاياوردينا، أن ”دول مجلس التعاون الخليجي، هي من أكبر شركائنا التجاريين والاستثماريين، وتضم أكثر من 50 مليون شخص، ونحن مصممون على إبرام صفقة من شأنها تعزيز علاقاتنا وجذب الاستثمار وتعزيز الفرص التجارية وتوفير فوائد كبيرة للأعمال في الجانبين“.