الزيودي: محادثات الإمارات للتجارة الحرة مع الهند وإندونيسيا تحرز تقدما جيدا

قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، اليوم الأربعاء، إن محادثات التجارة الحرة بين الإمارات والهند وإندونيسيا تحرز تقدما جيدا، وذلك بعد يوم من بدء محادثات مماثلة مع إسرائيل.

وقالت الإمارات في سبتمبر/ أيلول، إنها ستسعى لإبرام اتفاقيات اقتصادية مع 8 دول هي: الهند وبريطانيا وكوريا الجنوبية وإثيوبيا وإندونيسيا وإسرائيل وكينيا وتركيا، في إطار مسعى للتعافي من جائحة كورونا ومواجهة المنافسة الاقتصادية المتزايدة من السعودية.

وكان وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، قال في وقت سابق، إنه يأمل في إتمام بعض من هذه الصفقات بحلول نهاية العام الجاري.

وقال في بيان لرويترز ”نحرز تقدما ممتازا في مفاوضاتنا مع الهند وإندونيسيا، ونأمل أن تكون محادثاتنا مع إسرائيل مثمرة بالقدر ذاته“.

وأضاف أن المحادثات مع إسرائيل كانت ”امتدادا طبيعيا“ للعلاقة الجديدة مع إسرائيل التي تشكلت بعد إقامة البلدين علاقات دبلوماسية في أغسطس/ آب الماضي.

وبدأت الإمارات مفاوضات مع كوريا الجنوبية في أكتوبر/ تشرين الأول. وهي تسمي الصفقات التجارية التي تسعى لإبرامها باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأعلنت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل والإمارات أطلقتا محادثات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بينهما.

وعقدت باربيفاي اجتماعا عن بُعد، مع نظيرها الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، لبدء المفاوضات.

وقالت الوزيرة وفقا لما نقلته وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، إن ”مسؤولين إسرائيليين بارزين من فريق التفاوض، يقومون بزيارة لدبي في الوقت الراهن، تستمر حتى الخميس، لإجراء المزيد من المحادثات“، مضيفة أن ”هذا الاتفاق سيعزز بدرجة كبيرة التجارة بين البلدين، ويلغي الحواجز، ويوسع التعاون الاقتصادي“.

وأقامت الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية العام الماضي، وزادت التجارة بين البلدين بدرجة كبيرة، فبلغت تجارة البضائع وحدها نحو 500 مليون دولار منذ بداية 2021، ارتفاعا من 125 مليون في 2020، بكامله، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة.

وكانت شركة ”البيت سيستمز“ الإسرائيلية للأسلحة المتطورة، أعلنت أخيرا، عن فتح فرع لها بالإمارات، في خطوة تأتي قبيل زيارة مقررة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى دبي.

وقالت الشركة المصنعة للطائرات العسكرية المسيّرة من طراز ”هيرميس“ وأنظمة استطلاع كهروضوئية، في بيان صدر عنها، إنها ”أنشأت الفرع من أجل إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة“.