ولي العهد السعودي يعلن إنشاء مدينة "أوكساجون" في نيوم

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إنشاء مدينة نيوم الصناعية ”أوكساجون“، التي تستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقًا لإستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء.

وقال ولي العهد السعودي بمناسبة إنشاء المدينة إن ”(أوكساجون) ستكون حافزًا للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030“.

وأضاف: ”ستسهم مدينة نيوم الصناعية في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنبًا إلى جنب مع إسهامها بحماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما ستشارك ”أوكساجون“ في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية، إضافة إلى دعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة“.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر إنه ”من خلال (أوكساجون)، سيشهد العالم تحولًا جذريًا في رؤيته لمراكز التصنيع، وما يشجعنا أكثر هو حماسة عدد من الشركاء الذين أبدوا حرصهم على بدء مشاريعهم في (أوكساجون)، هؤلاء هم رواد التغيير الذين سينشئون المصانع المعززة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق قفزة نوعية لهذه الحقبة من الثورة الصناعية الرابعة، وعلى خطى ذا لاين، ستعمل ”أوكساچون“ على استكمال مراحل المشروع ليكون مدينة إدراكية معرفية شاملة تقدم حياة استثنائية لسكانها“.

وتحتل ”أوكساچون“ منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل، ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية، ويقلل التصميم الثُّماني الفريد للمدينة من أي تأثيرات على البيئة، حيث سيوفر أفضل ما يمكن من استخدامات الأراضي، لدعم توجه نيوم في الحفاظ على ما نسبته 95% من البيئة الطبيعية.

كما تشكل المدينة أكبر هيكل عائم في العالم، وتعد مركزًا لتطوير نيوم لـ ”الاقتصاد الأزرق“ وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر.

وترتكز مدينة نيوم الصناعية ”أوكساجون“ على ذات الفلسفة والمفاهيم الخاصة بمجتمعات ”ذا لاين“ التي تم إطلاقها، في يناير 2021، حيث ستوفر إمكانية عيش استثنائية متجانسة مع الطبيعة، من خلال موقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، التي يمر عبرها ما يقرب من 13% من التجارة العالمية، وستكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار.

ومن خلال المدينة الصناعية ”أوكساچون“ ستتميز نيوم بأول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم، حيث سيتم توحيد تشغيل مرافق تسليم الموانئ والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية، مما يوفر مستويات إنتاجية عالمية مع انبعاثات كربونية صفرية، وستسمح سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المادية والرقمية المتكاملة بالتسليم الآمن وفي الوقت المحدد، وضمان الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لشركاء الصناعة.

وتعتمد المدينة الصناعية ”أوكساچون“ على أكثر التقنيات تقدمًا مثل: إنترنت الأشياء (IoT) ، وتفاعل الإنسان مع الآلة، والذكاء الاصطناعي، والقدرة على التوقع، والروبوتات، وجميعها مقترنة بشبكة من مراكز التوزيع المستقلة والمؤتمتة بالكامل بما يخدم طموحات نيوم في إنشاء سلسلة إمداد متكاملة وذكية وفعالة.

وتشكل المدينة الصناعية في نيوم مركزًا للصناعات النظيفة والمتقدمة، حيث سيكون صافي الانبعاثات صفرًا ”net zero“، من خلال العمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%، وستصبح نقطة محورية لقادة الصناعة الذين يرغبون بقيادة التغيير لإنشاء مصانع متقدمة ونظيفة في المستقبل.

في الوقت نفسه، فإن التنمية الصناعية للمدينة ترتكز على 7 قطاعات، مع الحرص المستمر على الابتكار والعمل بالتقنية الجديدة التي تخلق قاعدة حيوية لهذه الصناعات، وتتمحور هذه الصناعات في الطاقة المستدامة، والتنقل المستقل، وابتكار حلول للمياه، والإنتاج الغذائي المستدام، والصحة والرفاهية، والتقنية والتصنيع الرقمي (بما في ذلك الاتصالات وتقنية الفضاء والروبوتات)، وطرق البناء الحديثة؛ وكلها مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.