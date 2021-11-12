صحيفة عبرية: مخطط لإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل وغزة

كشفت صحيفة عبرية يوم الجمعة، عن مخطط لإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث تم وضع خطة لفحص جدوى إنشائها.

وذكرت صحيفة ”معاريف“، أنه ”تم الانتهاء في الأسابيع الأخيرة، من مرحلة التخطيط لتنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل وقطاع غزة“.

وأكدت، أنه ”تم فحص جدوى إنشاء المنطقة الصناعية، في الأراضي الإسرائيلية، بالقرب من أنقاض منطقة إيريز الصناعية، التي دمرتها إسرائيل العام 2004، قبل فك الارتباط عن قطاع غزة“.

وأوضحت أن ”هذه الخطة يقودها رؤساء البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بالإضافة إلى الجيش الإسرائيلي الذي شارك في التخطيط في السنوات الأخيرة“.

وأشارت إلى أنه ”بعد الانتهاء من عمليات التخطيط والتوظيف واستكمال فحص قابلية تطبيق الخطة، سيُطلب من المستوى السياسي داخل إسرائيل اتخاذ قرار بخصوص هذه المنطقة الصناعية“.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن ”التقديرات تشير إلى أن هذه المنطقة الصناعية ستقوم بتوظيف آلاف العمال الفلسطينيين في المنطقة الصناعية المخطط لها“.

وبينت أنه ”فيما يتعلق بحركة التجار من قطاع غزة، تظهر البيانات المتوفرة لدى جهاز الدفاع الإسرائيلي أنه بعد تحديد الحصة بـ 10 آلاف تاجر يمكنهم الدخول يوميًا، يتم دخول أكثر من 7 آلاف مواطن في غزة للعمل داخل إسرائيل“.

وتابعت: ”رغم أن إسرائيل أعطت الموافقة على دخول التجار رسميًا لإسرائيل، إلا أن الغالبية العظمى منهم يعملون كعمال، ويشمل عملهم في قطاع الزراعة في حقول الكيبوتسات المحاذية لقطاع غزة“.

ونوهت صحيفة ”معاريف“ إلى أن ”وزارة الدفاع الإسرائيلية تسعى لتنظيم تصريح العمل ليشمل العمال الفلسطينيين ليتمكنوا من العمل داخل إسرائيل في القريب“.

وفي السياق ذاته، رأت الصحيفة العبرية، أنه ”عندما لا يكون هناك أي مؤشر على إحراز تقدم في قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، سيُطلب من الحكومة الإسرائيلية في المستقبل القريب أن تقرر إلى أي مدى هي مستعدة للذهاب مع المبادرات الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة“.

وأشارت إلى أن ”هذه محاولة للمحافظة على استقرار الوضع الأمني، حتى دون إحراز تقدم في المفاوضات حول قضايا أخرى“.

وكانت إسرائيل، أعلنت في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، عن تقديمها تسهيلات جديدة إلى غزة، بعد استمرار حماس بالحفاظ على حالة الهدوء على حدود غزة، من بينها زيادة منطقة الصيد على شواطئ القطاع وزيادة إدخال البضائع إليه.