محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعتمدان دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية للإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عقب لقائه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الأربعاء، اعتمادهما دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية للدولة.

وكتب محمد بن راشد عبر حسابه في تويتر: ”أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في أبوظبي.. اطلعنا واعتمدنا دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية لدولة الإمارات“.

وأضاف: ”مرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي سنبدأها قريبا.. ونبشر شعبنا بالقادم الجميل، وبأن يتفاءل بمستقبل ودولة فيها محمد بن زايد وإخوانه“.

أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في أبوظبي .. اطلعنا واعتمدنا دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية لدولة الإمارات .. مرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي سنبدأها قريباً .. ونبشر شعبنا بالقادم الجميل .. وبأن يتفاءل بمستقبل ودولة فيها محمد بن زايد وإخوانه pic.twitter.com/DmcyfAe7Lf — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 25, 2021

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد، إنه ناقش مع بن راشد ”أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والتوجيهات الحكومية خلال الفترة المقبلة“.

وكتب عبر حسابه على تويتر: ”بقيادة الشيخ خليفة ماضون بتفاؤل وعزم لتنفيذ الخطط والمشاريع المستقبلية الطموحة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني للدولة وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية“.

التقيت اليوم أخي محمد بن راشد .. ناقشنا أهم المشاريع الإستراتيجية الوطنية والتوجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة .. بقيادة الشيخ خليفة ماضون بتفاؤل وعزم لتنفيذ الخطط والمشاريع المستقبلية الطموحة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني للدولة وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية pic.twitter.com/njGDFKSmVW — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 25, 2021

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أكد اللقاء أن ”الدورة الجديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات والعمل على الارتقاء بتنافسية الإنسان على أرض دولة الإمارات وصولا إلى أفضل المراتب عالميا“.

وأكد محمد بن زايد ومحمد بن راشد أن ”دولة الإمارات تتطلع بفخر وتفاؤل نحو المستقبل، وأن النموذج الذي تتبناه الدولة والذي يضع الإنسان محورا لجميع الخطط التنموية الاقتصادية، سيبقى مستمرا وراسخا خلال العقود المقبلة“.

وأشارا إلى أن حكومة دولة الإمارات ”تحرص على إبقاء جميع العوامل اللازمة لاستمرار حالة التميز والتفرد التي باتت سمة للتجربة الإماراتية النموذجية“، وفقا لوكالة ”وام“.

وشددا على أن ”منظومة العمل الحكومي لابد أن تبقى الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل عبر تطوير مشاريع وسياسات تنموية استثنائية تحقق قفزات للاقتصاد الوطني والذي سيبقى الأولوية الوطنية القصوى في مسيرة الدولة والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة“.