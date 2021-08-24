الذهب يهبط ويحوم فوق 1800 دولار بفعل كورونا وتزايد القلق إزاء التحفيز

هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لكنها تحوم فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ يؤدي تزايد التهديد الناجم عن زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا في تغذية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يرجئ تخفيف موقفه التيسيري.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1803.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز نحو 1.4% أمس الاثنين.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1806.30 دولار، كما استقر مؤشر الدولار بعد أن نزل نحو 0.6% أمس الاثنين.

وقال هوي لي، الاقتصادي لدى ”أو.سي.بي.سي“ بنك، إن حقيقة أن الذهب تجاوز مجددا مستوى 1800 دولار تقول إن السوق ما زالت قلقة للغاية بشأن السلالة دلتا.

وأظهرت بيانات ”آي.إتش.إس ماركت“ أن نمو أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة تباطأ للشهر الثالث على التوالي في أغسطس/ آب، فيما تُضعف السلالة دلتا سريعة الانتشار زخم التعافي.

ويركز المستثمرون الآن على كلمة مقررة لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في ندوة جاكسون هول السنوية في وايومنغ، إذ يترقبون أي مؤشرات على خطط تقليص البنك المركزي الأمريكي للتحفيز.

وتلقت الأسهم الآسيوية الدعم اليوم من انحسار القلق بشأن تقليص فوري للتحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 23.59 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 1015.41 دولار. وربح البلاديوم 0.4% إلى 2410.42 دولار.

وارتفعت الأسعار 5.5% في الجلسة السابقة في أكبر مكسب ليوم واحد منذ مايو/ أيار 2020.