البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021

قالت وزارة المالية البحرينية الاثنين إن عجز الحكومة بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021 بانخفاض 35 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات بلغت 1.119 مليار دينار (2.97 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021 بارتفاع 23 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي مع زيادة العائدات النفطية 33 في المئة بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية أربعة في المئة فقط.

وبلغ إجمالي المصروفات العامة 1.639 مليار دينار في النصف الأول، في انخفاض بنسبة أربعة في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

ووفقا لوزارة المالية، فقد أظهرت النتائج كذلك انخفاض المصروفات المتكررة بواقع 2 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.